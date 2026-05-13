Dovadă cu „Bulgarizarea” României n-ar fi chiar un lucru rău

Produsul intern brut a crescut cu 0,8% în zona euro şi cu 1% în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, când s-a înregistrat un avans de 1,3% în zona euro şi de 1,4% în UE.

Irlanda şi România sunt singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, arată datele transmise de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE, în primul trimestru din 2026 cel mai semnificativ avans anual al economiei a fost în Cipru (3%), Bulgaria (2,9%), Spania (2,7%) şi Lituania (2,5%), singurele scăderi fiind în Irlanda (minus 6,3%) şi România (minus 1,5%).

În acest context, jurnalistul Val Vâlcu a făcut un comentariu în stilul său caracteristic.

„Am observat că se încearcă inducerea ideii de „risc de Bulgarizare”. Păi iată... Ar fi foarte bună „Bulgarizarea”. În ultimii doi ani au avut patru rânduri de alegeri. Cu toate astea, Bulgaria are creștere economică”, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

„Bulgarizarea” României este un termen metaforic, utilizat recent în discursul politic din mai 2025-2026, referindu-se la riscul de instabilitate politică prelungită.

În plus, datele preliminare ale Eurostat arată că anul trecut numărul de angajați a crescut cu 0,1% în zona euro și în UE, în primul trimestru din 2026, comparativ cu precedentele trei luni.

Comparativ cu primul trimestru din 2025, numărul de angajați a crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,6% în UE în primele trei luni din acest an, după un avans de 0,7% în zona euro și de 0,6% în UE, în trimestrul patru din 2025.

Conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% pe seria brută, față de același trimestru din anul 2025, și cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior.

Potrivit datelor INS, produsul intern brut a înregistrat în perioada ianuarie - martie 2026 o scădere cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier față de același trimestru din anul 2025.

Raportat la trimestrul IV din 2025, în primul trimestru din 2026 PIB s-a redus cu 0,2%.

Comisia Europeană a estimat o creștere a PIB-ului României de 1,1% în 2026, iar Banca Mondială a revizuit în mod semnificativ estimările privind evoluția economiei românești, de la 1,3% cât prognoza în ianuarie, până la 0,5%.

Și Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus estimările privind creșterea economiei românești în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, conform celui mai recent raport World Economic Outlook (WEO).