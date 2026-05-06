Electrica Furnizare aduce un nou concept pentru clienții casnici- energie și siguranță în locuință, într-un singur pachet

Oferta poate fi accesată prin încheierea unui contract de furnizare de energie electrică verde, la un preț fix de 0,55719 lei/kWh pentru energia activă (excluzând tariful de transport) și un abonament zilnic de 0,73 lei. Aceste tarife sunt garantate până la data de 31 decembrie 2026, oferind stabilitate pentru consumatori.

„Electrica Verde Protect este răspunsul direct la două priorități ale clienților: predictibilitate și siguranță în locuință. Produsul combină energia verde la preț fix cu intervenții tehnice de urgență și protecția bunurilor din casă. În energie am ajuns în punctul în care putem oferi extraopțiuni exact cum întâlnim în telecom sau alte industrii. Este o evoluție firească: clienții se așteaptă ca furnizorul lor de energie să vină cu servicii conexe utile în viața de zi cu zi”, a declarat Dan Ioan Morar, director general adjunct Electrica Furnizare.

Energie verde și predictibilitate

Pachetul include energie electrică 100% verde, produsă exclusiv din surse regenerabile, oferind consumatorilor posibilitatea de a contribui la reducerea impactului asupra mediului. În același timp, prețul fix până la final de 2026 asigură predictibilitate în gestionarea costurilor.

Asigurare pentru bunurile din locuință

„Electrica Verde Protect” oferă și o componentă de protecție financiară, bunurile din locuință fiind asigurate în limita a 10.000 lei pe an calendaristic (cu o sub-limită de 5.000 lei). Printre bunurile incluse se numără: mobilierul, obiectele casnice, electronicele, electrocasnicele și obiectele casabile.

În cazul unui eveniment asigurat, clienții pot apela un centru de daune disponibil de luni până vineri, între orele 08:00 și 18:00.

Intervenții tehnice de urgență, non-stop

Un alt beneficiu major al pachetului este serviciul de asistență tehnică de urgență la domiciliu, disponibil 24/7. Acesta acoperă situații precum defecțiuni la instalațiile electrice, probleme la instalațiile de gaze, avarii la rețelele de apă, canalizare sau încălzire, dar și intervenții la acoperișuri sau ferestre.

Serviciul include:

acoperire de 1.000 lei pentru fiecare eveniment;

număr nelimitat de intervenții pe an;

costuri incluse pentru deplasare, manoperă și materiale consumabile.

Timpul estimat de intervenție este de aproximativ 4 ore.

Un furnizor important pe piața energiei

Electrica Furnizare are o experiență de peste 120 de ani și asigură furnizarea energiei electrice pentru aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum. Compania face parte din Grupul Electrica și, începând cu anul 2021, este activă și pe piața proiectelor fotovoltaice.

Prin „Electrica Verde Protect”, compania propune o soluție integrată pentru locuințe, ce combină energia verde cu protecția financiară și intervenții rapide, toate într-un singur pachet.