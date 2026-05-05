Un general rus s-ar fi sinucis la Moscova. Veteranul a participat la decontaminarea de la Cernobîl

Generalul-colonel Stanislav Petrov, fost cadru de rang înalt în trupele ruse de apărare radiologică, chimică și biologică, ar fi fost găsit mort în locuința sa din Moscova, la vârsta de 87 de ani. Descoperirea ar fi fost făcută de familie pe 2 aprilie.

Surse citate de presa rusă spun că lângă trup ar fi fost găsit un pistol. Autoritățile au confirmat incidentul pentru agenția RIA Novosti, iar investigațiile sunt în desfășurare.

O carieră militară lungă

Presa rusă notează că Petrov a avut o carieră îndelungată în structurile militare sovietice și ulterior ruse. A fost ultimul comandant al trupelor de apărare chimică ale URSS și a condus structurile similare ale Rusiei până în 2001.

Ulterior, a activat ca cercetător într-un institut militar și a ocupat și poziția de redactor-șef al revistei „Vestnik Voysk NBC Defense Troops”.

Legătura cu Cernobîl

Născut în 1939, la Gorki (astăzi Nijni Novgorod), Petrov a intrat în armată la vârsta de 20 de ani. De-a lungul carierei, a fost implicat inclusiv în operațiunile de decontaminare de la Cernobîl, după accidentul nuclear din 1986.

A condus trupele de apărare chimică ale URSS între 1989 și 1992, perioadă în care a primit și distincții militare importante, inclusiv Premiul Lenin.

Activitate și controverse

În ultimele decenii, Petrov a lucrat la Centrul Științific nr. 27, instituție aflată pe liste de sancțiuni internaționale din cauza activităților legate de dezvoltarea și utilizarea agenților chimici.

Totuși, o sursă medicală citată de agenția TASS susține că decesul ar putea avea cauze medicale. „Era grav bolnav de ceva vreme”, a declarat aceasta.

Cazul rămâne în atenția autorităților, iar circumstanțele exacte ale morții nu au fost încă stabilite oficial. Ancheta continuă în Moscova, unde fostul ofițer este considerat o figură cu rol important în structurile militare ale fostei Uniuni Sovietice și ale Rusiei post-sovietice, conform Moscow Times.

