Oana Gheorghiu: Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, care era în funcție de mai bine de patru ani
Data publicării: 20:15 04 Mai 2026

Autor: Dana Mihai

oana gheorghiu ioana dogioiu Oana Gheorghiu

Executivul a decis revocarea din funcție a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), aflat la conducerea instituției de peste patru ani.

Anunțul a fost făcut pe Facebook de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a prezentat o evaluare critică a activității ADR, susținând că instituția a devenit un risc sistemic pentru digitalizarea României și pentru absorbția fondurilor europene. Potrivit acesteia, demiterea lui Dragoș Cristian Vlad se bazează pe o serie de eșecuri operaționale și financiare majore.

Probleme majore în funcționarea platformelor esențiale

Vicepremierul a semnalat probleme serioase în funcționarea unor platforme esențiale, precum Ghișeul.ro și sistemul de achiziții publice SEAP, cauzate inclusiv de neglijențe administrative, cum ar fi expirarea certificatelor de securitate. În același timp, gestionarea defectuoasă a fondurilor a dus la pierderea unor litigii legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ca urmare, statul român este obligat să acopere din bugetul național peste 14,7 milioane de lei, sumă care ar fi trebuit finanțată din fonduri europene.

Lista neregulilor semnalate de vicepremier

”Eșecuri operaționale în infrastructura critică: Sincope majore în funcționarea platformelor Ghișeul.ro și SEAP, cauzate de neglijențe administrative elementare, precum expirarea certificatelor de siguranță. Gestiune financiară defectuoasă: Pierderea definitivă a unor litigii privind fondurile PNRR, care obligă statul să suporte cheltuieli de peste 14,7 milioane de lei din bugetul național din cauza unei planificări eronate.

Întârzieri și nerespectarea legii în proiecte majore: Blocaje în implementarea ROeID și lansarea unor achiziții publice fără aprobările legale necesare, încălcând disciplina financiară.

Comunicare publică alarmistă și eronată: Distorsionarea realității privind fondurile europene prin prezentarea unor economii de la licitații drept „pierderi”, generând confuzie nejustificată. Insubordonare și opacitate instituțională: Refuzul repetat de a colabora cu ministerul tutelar și ignorarea deciziilor ierarhice, fapt ce a creat haos juridic pe subiecte precum semnătura electronică.

Lipsa de comunicare interinstituțională pentru a clarifica cadrul licitațiiei privind Platforma Națională de Interoperabilitate și lipsa de justificare a costurilor și a modului de întocmire al caietului de sarcini.

Lipsă de atenție la experiența cetățeanului cu platformele statului (UX/UI). ADR a devenit un factor de risc sistemic pentru transformarea digitală a țării. Analiza activității instituției a scos la iveală deficiențe manageriale grave care pun în pericol proiecte strategice și fonduri europene”, a transmis Oana Gheorghiu.

