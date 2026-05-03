Shakira a adunat două milioane de oameni pe Plaja Copacabana în cel mai mare concert din cariera sa

Artista columbiană Shakira a captivat Rio de Janeiro sâmbătă cu un megaconcert gratuit pe plaja Copacabana, ceea ce a transformat-o în prima cântăreaţă latino care face istorie pe nisipurile legendare ale oraşului brazilian, cu cel mai mare spectacol din întreaga sa carieră, transmite EFE.

Şi asta mai ales pentru că Brazilia, gigantul lusofon, s-a simţit întotdeauna diferită de vecinii săi hispanofoni, ajungând chiar să se întrebe dacă este cu adevărat latino, notează AFP. Istoric refractară la muzica străină, în special la cea a vecinilor săi vorbitori de limbă spaniolă, Brazilia se deschide totuşi treptat către muzica pop latino pe care dansează acum întreaga planetă.

Două milioane de fani, un spectacol memorabil

Cântăreaţa columbiană a atras două milioane de fani, potrivit primăriei oraşului Rio, care au cântat din toţi rărunchii timp de peste două ore pe un repertoriu plin de hituri care au încântat mai multe generaţii în ultimii 30 de ani.

Publicul a izbucnit în urale când, cu mai bine de o oră întârziere, vedeta îmbrăcată într-o salopetă sclipitoare în culorile Braziliei a ajuns pe monumentala scenă de 1.345 m2.

După ce a deschis concertul cu "La Fuerte", mulţimea a erupt de bucurie la auzul unei prelucrări a cântecului "Estoy Aqui" - unul dintre primele sale hituri numărul unu - şi după ce diva i-a salutat într-o portugheză perfectă.

"Ola Brasil", a strigat cântăreaţa columbiană, care a mai avut intervenţii într-o portugheză perfectă în timpul spectacolului său şi care a amintit că s-a "îndrăgostit" de Brazilia după ce a vizitat pentru prima dată ţara la vârsta de 18 ani.

Ţara sud-americană a fost prima care i-a deschis porţile când abia îşi începea cariera, iar Shakira a străbătut Brazilia în lung şi-n lat pentru a se face cunoscută şi a deveni actuala regină a muzicii pop latino.

Au urmat piese clasice precum "Inevitable", apoi o incursiune în reggaeton cu "TQG", piesa pe care a înregistrat-o împreună cu artista columbiană Karol G, într-un spectacol în care au prevalat coregrafia şi costumele purtate de artistă în cel mai recent turneu al său, "Las mujeres ya no lloran" (Femeile nu mai plâng), cu care a aniversat trei decenii de carieră.

Shakira a dedicat concertul femeilor, subliniind puterea şi rezistenţa lor şi amintindu-le că, deşi pot părea vulnerabile singure, împreună "suntem invincibile".

Hituri legendare și energie latino pe scenă

"Pies descalzos", "La tortura", "Hips Don't Lie" şi "Ojos asi", plus alte câteva melodii de pe cel mai recent album al său, care i-a adus un al patrulea premiu Grammy, au făcut parte din repertoriul artistei.

Mulţimea a început să fluture steaguri columbiene la auzul cântecului "La bicicleta", piesă compusă în duet cu columbianul Carlos Vives, şi al altor melodii precum "Chantaje", în care ritmurile columbiene au fost protagoniste.

Însă "Waka Waka" - melodia oficială a Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 din Africa de Sud - a fost piesa care a stârnit cel mai mult emoţiile publicului spre sfârşitul concertului, datorită energiei contagioase a melodiei şi a etalării orbitoare de culori şi coregrafie de pe scenă, care a făcut mii de spectatori să sară şi să cânte împreună cu Shakira.

Invitaţi de marcă

Anitta, prima invitată, a apărut la mijlocul spectacolului pentru a interpreta "Choka Choka" în duet cu diva columbiană, piesa lansată recent de cele două artiste şi pe care publicul a dansat non-stop.

Au urmat fraţii Caetano Veloso şi Maria Betania, două dintre cele mai reprezentative voci ale Muzicii Populare Braziliene (MPB), cu care Shakira a interpretat "O leaozinho", un clasic care a transportat publicul înapoi în copilărie, şi "O que e, o que e", o melodie a lui Gonzaguinha care celebrează viaţa, pe care columbiana a interpretat-o alături de cântăreaţa din Bahia.

Spectacolul s-a încheiat cu Ivette Sangalo, o colaboratoare de lungă durată a cântăreţei columbiene, alături de care a cântat "Um pais tropical", o piesă pe care o interpretaseră împreună anterior în 2011 la Rock in Rio.

Cel mai mare concert gratuit al artistei a demonstrat lumii forţa, bucuria şi ritmul culturii latino, consolidând şi mai mult poziţia Shakirei ca model pentru toate vârstele de pe întreg continentul.

Recorduri și impact economic uriaș

Publicul Shakirei l-a depăşit pe cel al Madonnei, care a atras 1,5 milioane de oameni pe aceeaşi plajă în 2024, şi aproape l-a egalat pe cel al lui Lady Gaga, care a atras 2,1 milioane de spectatori la Copacabana anul trecut.

Administraţia oraşului Rio estimează impactul economic la peste 800 de milioane de reali (136 de milioane de euro), potrivit AFP.

Organizarea unui megaconcert anual face parte dintr-o strategie de succes pentru stimularea turismului: oraşul a primit un număr record de 2,1 milioane de turişti străini în 2025.

Pentru evenimentul din acest an, autorităţile au consolidat şi mai mult securitatea, desfăşurând aproximativ 8.000 de agenţi de poliţie şi drone.