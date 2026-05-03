Subcategorii în Politica

DCNews Politica Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de "economistul PSD". Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Data actualizării: 12:04 03 Mai 2026 | Data publicării: 12:03 03 Mai 2026

Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR

dragos pislaru ilie bolojan De la stânga la dreapta: Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene; Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Agerpres

Profesorul Cristian Socol, cunoscut ca principal consilier economic al guvernelor PSD, publică raportul oficial trimis premierului Bolojan de ministrul Fondurilor Europene,  Dragoș Pâslaru, după discuțiile pe care el și Oana Țoiu, ministru de Externe,  le-au avut cu oficialii europeni, la Bruxelles, la jumătatea lunii martie.  

Discuțiile au vizat ”stadiul implementării PNRR și în primul rând progresele înregistrate în domeniul guvernanței corporative”. Potrivit documentului postat de Socol pe pagina sa de facebook, cei doi miniștri susțin că au oferit Comisiei documentele justificative (pentru deblocarea Cererii de plată nr.3), că a fost îndeplinit jalonul nr. 439, că platforma AMEMIP e funcțională, și doar în cazul jalonului 441a mai sunt necesare clarificări, pe care le așteaptă de la oficialii europeni.

"Delegația română a atras atenția asupra schimbării de abordare față de mandatele precedente, subliniind că implicarea directă și personală a conducerii politice a ministerului - ministru și viceprim-ministru - în dialogul cu Comisia Europeană reprezintă un semnal clar al seriozității cu care autoritățile române tratează angajamentele asumate prin PNRR. Progresele înregistrate în domeniul guvernanței corporative, concretizate în operaționalizarea AMEPIP, adoptarea legislației privind companiile de stat și elaborarea tabloului de bord de monitorizare a indicatorilor de performanță au fost recunoscute de echipa Comisiei Europene drept pași semnificativi în direcția corectă", scrie în raportul de deplasare întocmit de cei doi miniștri după vizita de lucru la Bruxelles.

Radu Oprea îl acuză pe Pâslaru de dezinformarea premierului Bolojan

”Dragoș Pîslaru la întoarcerea de la Bruxelles a transmis un raport de deplasare. Un raport în care îl dezinformează pe premierul Bolojan. Nu spune nimic despre niciun risc de a pierde bani din cererea de plată numărul 3.Nu spune nimic despre niciun risc de a pierde bani din cererea de plată numărul 3, scrie fostul ministru al Fondurilor Europene Ștefan Radu Oprea, într-un comentariu la documentul postat de Socol. Aflăm doar cât de bun negociator este. Cât de clar a fost receptat semnalul seriozității și al implicării personale se vede din pierderea a 200 milioane de euro din jalonul privind AMEPIP.

În concluzie, aroganța unui om ne costă pe toți și spun lucrul acesta pentru că a îndepărtat din echipa de negociere cu Comisia profesioniștii din Secretariatul General al Guvernului care au realizat toate progresele pe care le menționa mai sus. Da, cred că împreună cu ei, dacă exista o continuitate a discuțiilor la nivel tehnic, am fi putut obține rezultate mai bune, pentru că penalizarea cu 200 de milioane de euro arată că evaluarea Comisiei este că AMEPIP ar fi neoperational, ceea ce nu este adevărat.

Iar cele 132 milioane euro primite pe jalonul AMEPIP sunt urmare numirii conducerii actuale, printr-o selecție corectă și transparentă, rezultat la care Dragoș Pîslaru sau Oana Gheorghiu nu au avut nicio contribuție. Meritul este al colegilor din SGG și într-o oarecare măsură și al meu”, scrie Radu Oprea.

 Negocierile cu Comisia au avut loc la Bruxelles între 19-23 martie, raportul a  fost înregistrat la cabinetul premierului în data de 3 aprilie, iar în 30 aprilie ministrul Dragoș Pâslaru anunță pierderea unor sume importante (350 de milioane de euro) aferente Cererii de plată nr. 3.

