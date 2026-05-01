Oana Gheorghiu, întrebare tare despre Petrișor Peiu: Oare cum se înțelege parlamentarul cu investitorul?

”Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea „să ne vândă țara”?

Domnul parlamentar Petrișor Peiu (AUR), care deține acțiuni la următoarele companii de stat:

Hidroelectrica SA: 666.926 RON;

Transgaz SA: 420.640 RON;

Transelectrica SA: 61.535 RON;

Nuclearelectrica SA: 583.144 RON;

Romgaz SA: 1.210.881 RON;

Oil Terminal SA: 26.141 RON;

Electrica SA: 94.720 RON;

Conpet SA: 48.880 RON;

SN Petrom SA: 1.214.939 RON.

Oare cum se înțelege domnul parlamentar Petrișor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrișor Peiu, care deține acțiuni la companiile de stat respective?” este întrebarea ridicată de către vicepremierul Oana Gheorghiu.