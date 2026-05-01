Oana Gheorghiu, întrebare tare despre Petrișor Peiu: Oare cum se înțelege parlamentarul cu investitorul?

Vicepremierul Oana Gheorghiu a adresat o întrebare retorică și ironică despre parlamentarul AUR Petrișor Peiu.
”Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea „să ne vândă țara”?
Domnul parlamentar Petrișor Peiu (AUR), care deține acțiuni la următoarele companii de stat:
Oare cum se înțelege domnul parlamentar Petrișor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrișor Peiu, care deține acțiuni la companiile de stat respective?” este întrebarea ridicată de către vicepremierul Oana Gheorghiu.
de Anca Murgoci