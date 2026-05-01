€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
DCNews Politica Oana Gheorghiu, întrebare tare despre Petrișor Peiu: Oare cum se înțelege parlamentarul cu investitorul?
Data actualizării: 18:37 01 Mai 2026 | Data publicării: 18:32 01 Mai 2026

Oana Gheorghiu, întrebare tare despre Petrișor Peiu: Oare cum se înțelege parlamentarul cu investitorul?
Autor: Roxana Neagu

Petrișor Peiu, AUR

Vicepremierul Oana Gheorghiu a adresat o întrebare retorică și ironică despre parlamentarul AUR Petrișor Peiu.

”Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea „să ne vândă țara”?

Domnul parlamentar Petrișor Peiu (AUR), care deține acțiuni la următoarele companii de stat:

  • Hidroelectrica SA: 666.926 RON;
  • Transgaz SA: 420.640 RON;
  • Transelectrica SA: 61.535 RON;
  • Nuclearelectrica SA: 583.144 RON;
  • Romgaz SA: 1.210.881 RON;
  • Oil Terminal SA: 26.141 RON;
  • Electrica SA: 94.720 RON;
  • Conpet SA: 48.880 RON;
  • SN Petrom SA: 1.214.939 RON.

Oare cum se înțelege domnul parlamentar Petrișor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrișor Peiu, care deține acțiuni la companiile de stat respective?” este întrebarea ridicată de către vicepremierul Oana Gheorghiu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Oana Gheorghiu
petrisor peiu
investitor
listare bursa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Oana Gheorghiu, întrebare tare despre Petrișor Peiu: Oare cum se înțelege parlamentarul cu investitorul?
Publicat acum 35 minute
Trafic de droguri pe litoral de 1 Mai: Tânăr româno-sirian prins cu peste 11 kg de canabis
Publicat acum 57 minute
Este deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Prognoza meteo: Când vom avea iar vreme caldă și frumoasă
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Cabinetul medical din București, unde o femeie a murit după o operație estetică, a fost închis - anunțul Ministerului Sănătății
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Detalii noi despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 47 minute
S-a aflat! De ce a făcut Petruț Rizea AVC la doar 25 de ani! Cum a fost deturnată o problemă reală
Publicat acum 7 ore si 39 minute
Chirieac: Două personalități politice vor ocupa un loc foarte important în alegerile parlamentare din 2028
Publicat acum 10 ore si 8 minute
Horoscop 1 mai 2026. Lună Plină în Scorpion. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 20 minute
Victor Ponta: Am două motive pentru care votez moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan / video
Publicat acum 11 ore si 38 minute
TOP bancuri de 1 Mai
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close