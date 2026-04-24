€ 5.0924
|
$ 4.3551
|

Subcategorii în Politica

La Avioane Craiova "s-au întâlnit un hoț cu un prost" spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
Data actualizării: 10:10 24 Apr 2026 | Data publicării: 10:10 24 Apr 2026

EXCLUSIV La Avioane Craiova ”s-au întâlnit un hoț cu un prost” spune ministrul Miruță: Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada
Autor: Roxana Neagu

radu miruta guvern gov.ro Ministrul Apărării, Radu Miruță. Sursa foto: gov.ro

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat, în interviul acordat DCNews, ce se întâmplă cu Avioane Craiova.

Ce se întâmplă cu Avioane Craiova? - a fost întrebat ministrul Radu Miruță, la DCNews, în contextul în care nu mai puțin de 10 avioane trebuiau livrate până în august 2024.

”Acolo am mai spus, și nu-mi iau înapoi declarația: s-au întâlnit un hoț cu un prost. Avioane Craiova a acceptat penalități, din partea Ministerului Apărării, dacă nu vor putea livra avioanele, de vreo 10 milioane de euro. Condițiile pe care Avioane Craiova le-a pus celor care trebuiau să le dea ceva pentru că a putea livra avionele erau de 10.000 de euro. Adică eu îmi asum că vă dau dvs. ceva pe care, dacă nu vi-l dau, vă plătesc 10 milioane, dar eu ca să vă dau dvs., îmi trebuie ceva de la dl. Dumitrescu și pe el, dacă nu-mi dă, îl penalizez cu 10.000 de euro.

16 erori de soft. ”S-au stins, nu mai există, dar există o altă problemă”

Bucata cu soft-ul s-a terminat, m-am implicat în fiecare eroare, erau 16 erori în soft. S-au stins, nu mai există, dar există o problemă cu un sistem de antibruiaj, pentru GPS, pentru tip de zbor militar. Acest echipament nu există pus pe avion și este o obligație să fie pus. Inițial, MApN a spus: nu-mi dai conform cerințelor, nu pot să-l iau. 

În același timp, este nevoie și pentru pregătirea piloților, fiind un zbor de pre-pregătire pentru piloții de F16, este nevoie și să salvăm Avioane Craiova, pentru că, preluând avionul, le facem plata și ei se dezmorțesc și pot să meargă mai departe.

Soluție de compromis, dar ”Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada”

Am încercat o soluție de compromis, prin care să eliminăm obligați de anti-bruiaj la GPS, să scădem valoarea, să putem prelua avionul fără acest sistem, dar ei să ne demonstreze, să-și asume că pot pune acest sistem în 2 luni, în 4 luni, în 6 luni. Nu și-au asumat asta. Mai mult decât atât, Armata Română nu poate trece pe toată lumea strada, chiar dacă este și-n interesul Armatei să preia avioanele” a explicat ministrul Apărării, Radu Miruță, la DCNews

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
