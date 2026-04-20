DCNews Stiri Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”
Data actualizării: 11:47 20 Apr 2026 | Data publicării: 11:24 20 Apr 2026

EXCLUSIV Zvonul care poate schimba scena politică românească. Bogdan Chirieac, ipotezele momentului: De ce nu ar face niciodată Bolojan ”schema Iohannis”
Autor: Roxana Neagu

politica-sah_93924400 foto ilustrativ Pexels

PSD are astăzi ședință: votează viitorul guvernării din România. Mai e loc de manevră? Iată ce ne spune Bogdan Chirieac!

”În momentul acesta, PSD va pleca de la guvernare, iar Ilie Bolojan va rămâne în funcția de premier cât va putea de mult, așa cum fiecare parte a anunțat. Pentru România, înseamnă că suntem într-un vehicul care se îndreaptă cu viteza cea mai mare, fără frâne, spre un zid de beton. După ce ne vom lovi de zidul de beton, vom vedea ce mai e de făcut. Situația economică a României se va agrava considerabil, din momentul în care PSD va ieși de la guvernare. Dobânzile la împrumuturi vor crește substanțial, investitorii, care și așa nu sunt mulți, vor rămâne în așteptare, evitând să investească într-o țară în care oricum s-au majorat aberant impozitele. Mă aștept la ce este mai rău din punct de vedere economic pentru România, ca urmare a ambițiilor celor doi lideri, de la PSD și de la PNL - USR” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, pentru  DCNews.

Speranțe până în ultima clipă, în numele stabilității

Și totuși, există loc de surprize, în contextul în care, atât din UDMR, cât și din PNL, s-au dat semnale unei posibile negocieri până în ultima clipă? Sau poate votul social-democraților să vină cu o răsturnare de situație, în condițiile ”unanimității” afișate declarativ din vârful partidului? 

”Mă îndoiesc că se mai poate întâmpla ceva, pentru că lucrurile au ajuns prea departe. Ministrul Alexandru Nazare a transmis semnalul pentru că e conștient de ce se poate întâmpla, economic vorbind. Dar Ilie Bolojan, cel care este responsabil pentru toate aberațiile economice, a declarat clar că nu va pleca, acesta fiind felul domniei sale de a fi intransigent, inflexibil, din nefericire, nu în sensul bun al cuvântului. În privința lui Sorin Grindeanu, s-a angajat cu toată greutatea sa de președinte al PSD să-i retragă sprijinul lui Ilie Bolojan. Nu mai e loc de întors” consideră analistul politic. 

Va ieși din scenă Bolojan ca Iohannis? 

Va pleca Ilie Bolojan în ultima clipă într-o mutare de tip Klaus Iohannis, ”plec din funcție pentru a scuti România să fie de râsul lumii”? Bogdan Chirieac nu se așteaptă la o astfel de mutare din partea liderului PNL, dintr-un motiv ce ține de caracteristicile personale ale premierului: ”Domnia sa este convins că numai el are dreptate și va rămâne în poziția în care se află până la capăt”. 

Zvonul care poate schimba scena politică românească

Analistul politic este sceptic cu privire la o posibilă moțiune de cenzură care să treacă în Parlament, având în vedere o informație pe surse despre o întâlnire AUR - PNL: ”Eu nu exclud ca AUR să sprijine un Guvern minoritar, din Parlament. Și dacă e să credem și zvonurile care circulă prin București, că ar fi avut loc o întâlnire între Ilie Bolojan și George Simion, atunci vom vedea dacă sunt doar zvonuri sau au și substanță reală”. 

