Coaliția se joacă până în ultima clipă. Kelemen Hunor: Trebuie să meargă înainte. Totul e posibil!

Kelemen Hunor a fost întrebat, la Parlament, dacă vede posibilă o împăcare între PNL-ul lui Ilie Bolojan și PSD-ul lui Sorin Grindeanu, în contextul deciziei social-democraților din 20 aprilie.

Liderul UDMR a răspuns: ”Categoric. Deci până în ultima clipă totul este posibil”.

”Vă daţi seama că eu, în 2023, când PSD şi PNL, cu Iohannis împreună, ne-au scos de la guvernare, eu am stat la masă până în ultima clipa căutând soluţii. Deci până în ultima clipă există speranţa, şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliţie înainte", a subliniat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a mai spus că nu a fost convocat la Palatul Cotroceni, acolo unde președintele Nicușor Dan anunța că-i va chema pe liderii coaliției de guvernare, în vederea medierii.

”Nu, eu nu am fost anunţat. Am auzit declaraţiile de la Timişoara, dacă nu mă înşel, ale preşedintelui Dan, dar eu nu am fost contactat, nu am fost invitat, deci nu cunosc programul în acest sens. Dacă va fi, nu va fi, vom vedea. Când ne contactează cineva, răspundem cu "da", a spus Kelemen Hunor.

