Ilie Bolojan cere o analiză a proiectelor din PNRR. România nu îndeplineşte jaloane pe transport. 7,5 mld euro depind de 9 legi

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că o problemă de maximă urgenţă în aceste zile este absorbţia fondurilor din PNRR, el arătând că sunt necesare analize riguroase şi o implicare a autorităţilor locale şi a constructorilor pentru ca România să nu piardă bani europeni.

"În aceste zile sunt negocierile echipelor tehnice ale României şi ale Comisiei Europene, care se derulează pentru închiderea absorbţiei fondurilor europene, la Bruxelles. Avem trei probleme importante. Proiectele care vor fi pe listele de finanţare, atât lista de bani nerambursabili, cât şi proiectele care vor fi pe componenta de împrumut, şi acest lucru ţine de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de faţă în toate administraţiile din România. Este foarte important să facem analiza acestor proiecte, în aşa fel încât cele care se pot termina până la sfârşitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că, dacă rămân acolo şi nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde sigur vom pierde ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferenţa să fie acoperită din bugetul naţional sau din bugetul local, în aşa fel încât să terminăm proiectele şi să nu avem pierderi pentru ţara noastră", a explicat prim-ministrul interimar, conform Agerpres.

Jalonul pe care România nu îl poate îndeplini

În opinia lui Ilie Bolojan, în zilele următoare pentru toate lucrările care sunt realizate într-o pondere care nu garantează finalizarea sunt necesare note de constatare întocmite de supervizori sau de diriginţii de şantier şi de angajamente ferme ale constructorilor, cu grafic de lucrări aferente care să ateste finalizarea până la sfârşitul lunii august.

Ilie Bolojan a recunoscut, de altfel, că sunt jaloane pe care România nu le poate îndeplini. Acesta a vorbit despre investiţiile în calea ferată, pe care România nu le poate duce la capăt până în august 2026. Astfel, premierul interimar a anunţat că va negocia cu Comisia Europeană o coborâre a standardului, pentru ca România să absoarbă în continuare fonduri.

"Ne-am angajat să creştem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reuşim acest lucru, fie pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată sau pentru că nu am schimbat locomotivele. Nu putem îndeplini acest jalon şi este o miză importantă pentru ca, explicând Comisiei aceste situaţii obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în aşa fel încât să ne putem face absorbţia de bani.", a punctat Ilie Bolojan.

9 legi de care depind 7,5 miliarde de euro

De asemenea, Ilie Bolojan a atras atenţia şi asupra a nouă legi de adoptarea cărora depinde absorbţia a 7,5 miliarde de euro din PNRR.

"Un alt aspect important legat de aceste negocieri ţine de punerea în practică a reformelor la care România s-a angajat în anii trecuţi, pe care, din păcate, le-am lungit foarte mult şi guvernele anterioare nu şi le-au asumat şi în următoarea săptămână toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi, în aşa fel încât, chiar dacă acest Guvern nu are competenţa legală să adopte ordonanţe, să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte. Sunt nouă legi foarte importante de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro, în aşa fel încât la sfârşitul lunii iunie să putem să le avem adoptate şi România, în iulie - august, să poată să facă tragerile din aceste fonduri", a afirmat prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan participă, sâmbătă, la Iaşi, la a treia ediţie a Galei Iaşului Liberal, un eveniment devenit deja o tradiţie pentru comunitatea liberală ieşeană. Ediţia din acest an marchează împlinirea a 151 de ani de la fondarea Partidului Naţional Liberal.