Ilie Bolojan îi preia retorica lui Emil Boc. Provocarea momentului pentru cei care ”demolează” Guvernul

”Consider că trebuie să aşteptăm finalul votului şi atunci, sigur, voi putea face consideraţii legate de vot sau nu. Dar în momentul de faţă suntem într-o criză guvernamentală şi politică, care este generată de Partidul Social Democrat (PSD), care nu are nicio legătură cu interesul nostru, ca ţară, pentru că orice fel de criză de genul acesta, în care demolezi, încerci să demolezi, rămâne de văzut dacă se va şi reuşi, un guvern din care ai făcut parte, la care ai participat la toate deciziile care au fost luate, fără să vii cu o soluţie, fără să pui ceva în loc, înseamnă, în fapt, nişte costuri directe şi indirecte pe care le vor plăti românii în perioada următoare” a spus premierul Ilie Bolojan, la TVR, cu privire la votul pe moțiunea de cenzură care vizează Guvernul condus de el.

”Trebuie să se întrebe ce pune în loc”

"Cei care lucrează la o demolare a guvernului, dacă s-ar gândi la interesul acestei ţări şi nu la interesele de grup ale unor oameni din conducerea PSD, ar trebui să vină cu o soluţie. Bun, în alte ţări, sistemul de depunere a moţiunilor prevede şi oferirea unei soluţii. Ori astăzi, deşi de facto avem o alianţă PSD-AUR, care este probată prin faptul că moţiunea a fost pregătită în comun, au fost declaraţii instituţionale făcute de către oameni din cele două partide, legate de această colaborare, gândiţi-vă că este anormal să faci asta şi după aceea să nu pui nimic în loc. Asta nu este un lucru serios şi orice om raţional care votează, de exemplu, o astfel de moţiune trebuie să se întrebe ce vine în loc. În Germania, trebuie să anunţi şi premierul şi guvernul, în aşa fel încât să nu existe un haos după aceea, adică cei care votează împotriva unei persoane sau a unui guvern trebuie să ştie ce vine în loc. Ori asta nu se întâmplă în România", a adăugat şeful Guvernului.

Se fac jocurile

Pe de altă parte, el a menţionat că în aceste zile au loc discuţii cu parlamentari în vederea votului pe moţiune, ceea ce este "un fenomen normal".

"Sigur că aşa cum se întâmplă la fiecare moţiune, există o agitaţie înainte de moţiune, există discuţii între parlamentari, în interiorul grupurilor parlamentare, între parlamentari, asta se întâmplă şi acum, este un fenomen normal. Şi aşa cum am spus, am discutat şi în aceste zile şi voi discuta şi în zilele următoare, cu orice parlamentar care, având o atitudine responsabilă, caută să vadă ce motive stau la baza unui astfel de demers, care sunt soluţiile care sunt gândite pentru viitor, dar asta fiecare parlamentar responsabil va decide, în funcţie de conştiinţa lui, de datele pe care le are, atunci când va vota", a mai afirmat Ilie Bolojan.