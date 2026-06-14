Adrian Veștea, după ce USR a votat în unanimitate să nu susțină guvernul lui

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veştea a reacționat după decizia USR de a nu susține Guvernul Veștea.

„Este dreptul fiecărui partid politic de a avea și de a-și consulta forurile de conducere. Important este să știm în ce direcție mergem, să vedem ce se va întâmpla cu țara în perioada imediat următoare. Cred că sunt astăzi fel și fel de stări, fiecare își manifestă voința într-un fel sau altul”, a spus Veștea la Antena 3.

„Nu am avut discuții directe cu USR-ul, cred că mai curând președintele României este mult mai măsură decât mine să poarte toate aceste discuții. (...) Vor exista momente de realism și moment în care să nu zică că au, de fapt, ceva cu Adrian Vește. Să se gândească ce au de făcut în țara asta.

Nu am avut prezență la nivel de Parlament, încât să cunosc parlamentarii, să fiu cunoscut de ei, dar cred că în al doișpelea ceas în momentul de față, fiecare partid politic ar trebui să dea dovadă de responsabilitate. (...) Nu am de ce să critic voința unei formațiuni politice. Eu cred că noi trebuie să venim cu soluții. Soluțiile ar trebui să fie cele care să ne călăuzească și să scoată țara din situația în care ne aflăm astăzi”, a mai spus Adrian Veștea.

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USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte

„Rezoluția Biroului Național USR adoptată în unanimitate astăzi, 14 iunie 2026

1. USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte.

2. Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD.

3. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea.

4. Constatăm cu amărăciune că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării.

5. Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflație-record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva.

6. USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă. Acel pol se va opune atât extremismului, cât și unui stat corupt, azi și în anii care vor urma. Doar în jurul acestui pol se poate forma un guvern care să mențină direcția reformistă și a democrației și care să livreze rezultate așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an”, a transmis USR.

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