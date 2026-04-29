DCNews Politica Lista social-democraților dați afară de Ilie Bolojan din Guvern. Cine este noul intrat, Cristian Botan
Data publicării: 21:11 29 Apr 2026

Lista social-democraților dați afară de Ilie Bolojan din Guvern. Cine este noul intrat, Cristian Botan
Autor: Roxana Neagu

Cristian Botan Cristian Botan/ captură foto site

Premierul Ilie Bolojan a eliberat din funcție, în mod oficial, mai mulți secretari de stat propuși de PSD.

Premierul Ilie Bolojan a eliberat din funcţie mai mulți secretari de stat propuşi de PSD. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. 

Au fost eliberaţi din funcţie, la cerere:

  • Eduard Bachide - secretar de stat şi şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale
  • Ioan Cristian Şologon - secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
  • Cosmin-Răzvan Butuza - secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
  • Laurenţiu-Viorel Gîdei - secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului
  • Bogdan-Eduard Simcea - secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
  • Răzvan Popescu - secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
  • Corneliu Mureşan - secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Aceleaşi decizii au fost luate şi pentru:

  • Damian Claudiu Constantin - secretar de stat la Ministerul Sănătăţii
  • Gheorghiţa-Daniela Barbu - secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii
  • Marcel-Alexandru Stoica - secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei,
  • Silviu Nicu Macovei - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
  • Roxana Simona Momeu - secretar de stat la Ministerul Justiţiei
  • Adrian Pintea - secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  • Ciprian-Nicolae Văcaru - secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale,
  • Claudiu Marinel Mureşan - preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară. 

În Monitorul Oficial au fost publicate deciziile premierului privind constatarea încetării de drept a exercitării de către Mihaela-Ioana Kaitor a funcţiei de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului şi privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către Mădălin-Cristian Vasilcoiu a funcţiei de secretar general adjunct al Ministerului Muncii

Cine este Cristian Botan

A fost publicată, de asemenea, decizia numirii în calitate de consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu a lui Cristian Botan.

”Am lucrat pentru Guvernul României în timpul mandatelor a trei prim-miniștri, concentrându-mi activitatea în domeniile transparenței și digitalizării administrației publice și al comunicării guvernamentale.

Am fost bursier al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii și al Ministerului Europei și Afacerilor Europene al Franței. Am fost ofițer politic, economic și de comunicare al Ambasadei Suediei la București.

Am oferit consultanță în comunicare și afaceri publice pentru companii globale și business-uri aflate la început de drum, pentru organizații nonguvernamentale și pentru personalități publice.

Sunt ambasador al fundației Hope and Homes for Children Romania, care și-a propus să închidă definitiv orfelinatele din România și prevină destrămarea familiilor din cauza sărăciei” se descrie Cristian Botan, pe site-ul său. 

