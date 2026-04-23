Ilie Bolojan, lista miniștrilor interimari propuși. Informații de ultimă oră din Guvern

Premierul Ilie Bolojan iese la declarații după demisiile miniștrilor PSD.
Transmitem, pe scurt, cele mai importante declarații ale premierului Ilie Bolojan:
- Am luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD. Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea avută în aceste 10 luni. Toate lucrurile realizate sunt un rezultat de echipă. Fiecare și-a adus contribuția la aceste rezultate.
- Având în vedere că Guvernul trebuie să lucreze la absorbția fondurilor din PNRR, programul SAFE, am avut o întâlnire cu vicepremierii, în urma căreia vom trimite propunerile pentru a înlocui miniștrii care și-au dat demisiile. Ei pot fi înlocuiți doar de către miniștrii care fac parte din Cabinet.
- Până luni am cerut noilor miniștri să ia legătura cu cei care au demisionat în așa fel încât să preia toate problemele și să vedem unde sunt problemele pentru a lucra asupra lor.
Miniștrii interimari propuși:
- Dragoș Nicolae Pîslaru, la Ministerul Muncii.
- Cseke Attila, la Ministerul Sănătății.
- Tanczos Barna, la Ministerul Agriculturii.
- Cătălin Predoiu, la Ministerul Justiției.
- Ilie Bolojan, la Ministerul Energiei.
- Radu Miruță, la Transporturi și Infrastructură.
- Oana Gheorghiu preia responsabilitățile lui Marian Neacșu.