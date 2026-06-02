DCNews Stiri Eugen Tomac ar putea fi desemnat prim-ministru în această seară. Bogdan Chirieac, întrebare-cheie

Eugen Tomac ar putea fi desemnat prim-ministru în această seară. Bogdan Chirieac, întrebare-cheie

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 02 Iun 2026
eugen tomac la cotroceni Foto: Agerpres
Eugen Tomac ar putea fi desemnat premier în această seară, potrivit mai multor surse politice. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Astăzi poate fi o zi decisivă pentru scena politică de la București. După mai bine de o săptămână de negocieri și consultări intense, România ar urma să afle în această după-amiază sau în cursul serii numele viitorului prim-ministru. Potrivit unor surse politice citate de România TV, în jurul orei 19:00, președintele României este așteptat să anunțe desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Misiunea acestuia se anunță însă una complicată.

Aceleași surse susțin că, în acest moment, nu există o majoritate parlamentară solidă în spatele viitorului Executiv, ci mai degrabă o formulă fragilă, construită pe echilibre politice instabile. În cazul desemnării, Eugen Tomac va avea la dispoziție zece zile pentru a negocia cu toate formațiunile parlamentare și pentru a încerca formarea unui nou Guvern capabil să obțină votul de învestitură.

În acest context, fostul președinte Traian Băsescu a lansat un avertisment privind varianta unui Executiv tehnocrat, pe care îl consideră vulnerabil din punct de vedere politic. Fostul șef al statului a vorbit despre riscul apariției unui „premier surogat” și a susținut că viitorul prim-ministru ar trebui să provină din rândurile PNL sau PSD, pledând totodată pentru refacerea actualei coaliții de guvernare. 

Subiectul a fost analizat și de analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV.

„Premierul va fi domnul Eugen Tomac. În mod evident, după 10 zile de deliberări, se ajunge în această situație. Problema este că miniștrii, se pare, vor fi tehnocrați, iar secretarii de stat vor fi politici. Este o struțo-cămilă perfectă. Sper ca acest guvern să treacă vara. Totodată, opinia domnului Traian Băsescu este și un semnal. Pe de altă parte, în calitate de ce desemnezi un premier de la PNL? Credem că se reface coaliția? Așa ar fi logic, ar fi soluția cea mai bună în acest moment.

Poate reluăm ordinea în care partidele politice au câștigat alegerile. Adică desemnezi un premier de la PSD, îi anunți că al doilea premier va fi desemnat de la AUR și, dacă pică și varianta AUR, cum cel mai probabil se va întâmpla, mergem la alegeri anticipate. Atunci nimeni nu o să mai facă nazuri. Degeaba un partid politic câștigă alegerile dacă premierul îl dă partidul de pe locul 3, iar partidul de pe locul 4, adică 'ai mei' de la USR, conduce țara. De aici, de la păcatele acestea originare, se trage tot haosul din țară în acest moment.

Chirieac, întrebare-cheie: Cum va reuși Tomac să conducă coaliția?

În opinia mea, ceea ce a spus Traian Băsescu exprimă aceleași temeri pe care le avem cu toții și anume: Dacă nu a reușit un președinte de partid să țină coaliția la un loc, cum să reușească o personalitate care vine de la Bruxelles, președintele unui partid care nu a intrat în Parlament? Chiar dacă Eugen Tomac este o personalitate absolut în regulă, cum va reuși acesta să conducă coaliția?

Totuși, în Parlamentul României sunt partidele politice. Cum îi convingi pe parlamentari să-ți voteze legile sau să-ți aprobe deciziile? Vedeți dumneavoastră, Traian Băsescu știe că este absolut imposibil să ai o asemenea misiune. Dânsul știe și din 2012 că, după suspendarea sa, timp de 2 ani nu a mai fost președinte, ci un soi de guvernator. A fost foarte greu și pentru domnia sa să mai conducă țara. D-asta s-a și alunecat grav și a început 'războiul româno-român', care a durat până în 2017. Deci au fost situații dificile din punctul acesta de vedere și niște pagini negre în istoria României. Are dreptate cu ceea ce spune”, a explicat Bogdan Chirieac.

acest articol reprezintă o opinie
Comentarii (2)

Mangalia   •   02 Iunie 2026   •   16:25

Eu cred că v-a fi o surpriză plăcută și le va închide gura multor "specialiști" in tot și toate.

Eugen   •   02 Iunie 2026   •   16:00

Nu cred că se va ajunge chiar la o asemenea numire.
Eroare majoră.
Poate dacă doar vor să facă mișto de el , să-l facă de râs și să mai piardă remunerație consistentă de europarlamentar.

