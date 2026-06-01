€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri A murit Cheluţu, câinele celebru al lui Dorian Popa

A murit Cheluţu, câinele celebru al lui Dorian Popa

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 01 Iun 2026
Vezi galeria foto
 dorian_popa_chelutu Captura video "Inoata Chelutu"
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Cheluţu, câinele celebru al lui Dorian Popa, a murit. Anunţul a fost făcut chiar de artist, pe pagina sa de socializare.

„RIP CHELUTU

Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate.. de ziua lui, la doar 10 anișori. Chelutu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, ca puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu sa ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne.

TE IUBIM ȘI ÎȚI MULȚUMIM PENTRU TOATE MOMENTELE DE NEUITAT ÎMPREUNĂ !! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel FĂRĂ TINE!”, a scris Dorian Popa pe Instagram. 

A murit Cheluţu, câinele celebru al lui Dorian Popa

Cheluţu a fost făcut vedetă de Dorian Popa şi a avut chiar şi o linie de produse şi o melodie dedicată. Videoclipul piesei "Înoată Cheluţu" are 38 de milioane de vizualizări strânse în 5 ani de la lansare. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dorian popa
chelutu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Terente   •   01 Iunie 2026   •   23:23

A fost stăpânul la concert la Căianu Mic în Bistrița Năsăud și i-a murit cățelul de supărare.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Era bine ca azi Elena Lasconi să fi fost președinta României în contextul dronei de la Galați. ONU îi oferea o lecție
Publicat acum 26 minute
A murit Cheluţu, câinele celebru al lui Dorian Popa
Publicat acum 29 minute
Maria Zaharova acuză România de „acțiuni neprietenoase“ care „nu vor rămâne fără răspuns“
Publicat acum 29 minute
„Brain freeze”. Durere de cap de la înghețată? Poate spune mai multe despre sănătatea ta decât crezi
Publicat acum 42 minute
Dronă căzută la Galaţi. 56 de ţări condamnă la ONU comportamentul "inacceptabil" al Rusiei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 40 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 13 ore si 26 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Cum ar putea arăta Executivul Tomac și de unde vor fi secretarii de stat. Chirieac: Există deja majoritatea pentru Guvern. Negocierile s-au făcut în spatele ușilor închise
Publicat acum 11 ore si 55 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 10 ore si 4 minute
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close