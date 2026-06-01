A murit Cheluţu, câinele celebru al lui Dorian Popa

„RIP CHELUTU

Astăzi, 01 iunie 2026, o parte din inima mea nu mai bate.. de ziua lui, la doar 10 anișori. Chelutu a fugit la îngerașii patrupezi. Nu aș fi făcut această postare dacă nu aș fi știut câți dintre voi îl iubesc și dacă nu aș fi știut, cu siguranță, ca puterea energiei voastre, a noastră ÎMPREUNĂ, îl va ajuta pe băiatul meu sa ajungă cât mai liniștit și fericit la Doamne Doamne.

TE IUBIM ȘI ÎȚI MULȚUMIM PENTRU TOATE MOMENTELE DE NEUITAT ÎMPREUNĂ !! Nimic nu te va înlocui și nimic nu va mai fi la fel FĂRĂ TINE!”, a scris Dorian Popa pe Instagram.

Cheluţu a fost făcut vedetă de Dorian Popa şi a avut chiar şi o linie de produse şi o melodie dedicată. Videoclipul piesei "Înoată Cheluţu" are 38 de milioane de vizualizări strânse în 5 ani de la lansare.