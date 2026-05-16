Data publicării: 16 Mai 2026

O mașină a intrat cu 160 km/h în pietoni, în Modena, Italia. Se conturează ipoteza unui atac: Cine este șoferul
Autor: Roxana Neagu

O mașină a lovit astăzi 10 pietoni în centrul orașului italian Modena.

UPDATE: Primarul Massimo Mezzetti a fost, de asemenea, la fața locului: „Trebuie să înțelegem natura incidentului, dar este un act tragic. Sunt profund șocat. Oricare ar fi natura sa, este un eveniment foarte grav”. 

UPDATE: Șoferul este un cetățean italian de origine nord-africană, în vârstă de aproximativ treizeci de ani. Născut și crescut în zona Modena, are cazier judiciar curat, conform primelor informații.

UPDATE: O femeie a rămas fără picioare în urma impactului. 

O femeie, care a fost lovită frontal, și-a pierdut ambele picioare în impact, potrivit lui Luca Signorelli, unul dintre martori, care a și fugit după șofer: ”L-am urmărit, iar între timp, alte patru sau cinci persoane m-au ajutat. A dispărut (...) și apoi a ieșit afară cu un cuțit în mână. Mormăia ceva, dar nu era italian. Am primit două lovituri, una în zona inimii și cealaltă în zona capului. A izbucnit o bătaie. (...) Apoi i-am blocat încheietura mâinii. Și apoi l-am imobilizat” a relatat el. 

UPDATE: Se vorbește despre un atac. Ipoteza atacului este conturată de declarațiile martorilor, care vorbesc despre o accelerare bruscă și o îndreptate voită spre trotuar. 

Ipoteza atacului câștigă teren în urma evenimentelor de pe Via Emilia, unde serviciile de urgență și forțele de ordine au intervenit imediat. ”Se îndrepta spre trotuar, l-am văzut venind”, au declarat martorii, descriind o ”accelerare bruscă” și un vehicul care mergea ”cu cel puțin 160 km/h”.

Șoferul a încercat să înjunghie o persoană care l-a oprit

”Am văzut oameni zburând” afirmă alt martor. În plus, în timp ce fugea pe jos, șoferul a încercat și să înjunghie un bărbat care s-a repezit la el pentru a-i bloca calea. A fost oprit la scurt timp după aceea de un grup de cinci cetățeni care l-au urmărit și l-au imobilizat, notează L`Unione Sarda

UPDATE: Martorii au raportat că mașina venea cu viteză mare, în momentul în care a intrat în grupul de pietoni. Șase sunt răniți, din care patru sunt răniți grav. Două victime au fost transportate la Spitalul Baggiovara din Modena, iar două au fost transportate cu elicopterul la Spitalul Maggiore din Bologna.

O mașină a lovit sâmbătă 10 pietoni în centrul orașului italian Modena, rănind mai multe persoane, unele dintre ele grav, potrivit presei locale. Incidentul a avut loc pe Via Emilia, o stradă aglomerată din centrul orașului, deși circumstanțele rămân neclare.

Se pare că vehiculul, un Citroen C3, care venea dinspre Largo Garibaldi, s-a izbit și de vitrina unui magazin din Largo Porta Bologna. Șoferul, care a fost și el rănit, ar fi fugit de la locul accidentului pe jos. În timpul urmăririi, presa locală a notat că acesta l-a înjunghiat pe un bărbat care încercase să-l oprească.

Suspectul a fost reținut la scurt timp după aceea.

Serviciile de urgență, inclusiv mai multe ambulanțe, au acordat îngrijiri răniților la fața locului. Carabinieri, ofițeri ai Gardei Finanțelor și polițiști au intervenit și au izolat zona. 

