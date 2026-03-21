Un autocar care făcea ruta Chişinău-Bucureşti s-a răsturnat în judeţul Galaţi. O persoană a murit, alte 14 au fost duse la spital

"Din informațiile primite la acest moment, în urma evenimentului au fost înregistrate 15 victime, dintre care o persoană a fost declarată decedată, iar 14 persoane au fost rănite. Toate victimele rănite sunt conștiente, nu sunt minori implicați.

Persoanele rănite sunt transportate la unități medicale, inclusiv la spitalul din Bârlad, precum și la spitalul din Tecuci", a transmis IGSU.

Intervenţie masivă la locul accidentului

Conform sursei citate, de la ISU Vaslui au fost trimise 3 microbuze, 2 autospeciale de descarcerare, 1 autospecială de stingere , 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple, 1 punct medical avansat, 3 ambulanțe SMURD si 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă; în sprijin, intervin și 10 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.

"De la ISU GL: 2 autospeciale de descarcerare, 2 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 1 punct medical avansat, 3 ambulanțe SMURD și 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă; în sprijinul echipajelor medicale intervin și 3 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.

Echipajele operative intervin pentru acordarea primului ajutor calificat, evaluarea și transportul victimelor către unități medicale, precum și pentru asigurarea măsurilor de prevenire a altor situații de urgență", mai arată IGSU.

Celelalte persoane implicate în eveniment au fost transportate cu microbuzele ISU într-o locație din apropiere, în vederea preluării de către un alt autocar și continuarea deplasării spre destinație, mai arată autorităţile.