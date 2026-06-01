Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse se închide complet. Când nu veți mai putea trece în Bulgaria

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță restricții importante de circulație pe Podul Prieteniei dintre România și Bulgaria, care leagă orașele Giurgiu și Ruse.
Potrivit autorităților, în perioada 4 - 5 iunie 2026, traficul rutier va fi restricționat pe ambele sensuri de mers, ca urmare a lucrărilor de reparații desfășurate pe partea bulgară a podului.
Joi, 4 iunie 2026, în intervalul orar 09:00 - 21:00, circulația rutieră va fi închisă complet pentru toate categoriile de vehicule, atât pe sensul România – Bulgaria, cât și pe sensul Bulgaria – România.
Ulterior, între 4 iunie, ora 21:00, și 5 iunie, ora 09:00, traficul va fi permis exclusiv autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone.
Restricțiile sunt necesare pentru continuarea lucrărilor de modernizare a Podului Prieteniei. Autoritățile bulgare vor efectua lucrări de asfaltare pe sensul de circulație către România și vor turna beton la rosturile de dilatație dintre secțiunile deja reparate ale podului.
Pentru a evita blocajele și întârzierile, Poliția Română recomandă șoferilor să își planifice din timp călătoriile și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria:
Autoritățile recomandă participanților la trafic să urmărească informațiile actualizate privind starea circulației înainte de a porni la drum.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci