DCNews Stiri Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse se închide complet. Când nu veți mai putea trece în Bulgaria
Data publicării: 01 Iun 2026

Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse se închide complet. Când nu veți mai putea trece în Bulgaria
Autor: Dana Mihai

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță restricții importante de circulație pe Podul Prieteniei dintre România și Bulgaria, care leagă orașele Giurgiu și Ruse.

Potrivit autorităților, în perioada 4 - 5 iunie 2026, traficul rutier va fi restricționat pe ambele sensuri de mers, ca urmare a lucrărilor de reparații desfășurate pe partea bulgară a podului.

Circulația va fi complet oprită pe 4 iunie

Joi, 4 iunie 2026, în intervalul orar 09:00 - 21:00, circulația rutieră va fi închisă complet pentru toate categoriile de vehicule, atât pe sensul România – Bulgaria, cât și pe sensul Bulgaria – România.

Ulterior, între 4 iunie, ora 21:00, și 5 iunie, ora 09:00, traficul va fi permis exclusiv autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone.

Lucrări de asfaltare și turnare de beton

Restricțiile sunt necesare pentru continuarea lucrărilor de modernizare a Podului Prieteniei. Autoritățile bulgare vor efectua lucrări de asfaltare pe sensul de circulație către România și vor turna beton la rosturile de dilatație dintre secțiunile deja reparate ale podului.

Rute alternative recomandate de autorități

Pentru a evita blocajele și întârzierile, Poliția Română recomandă șoferilor să își planifice din timp călătoriile și să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria:

  • Calafat și Bechet (județul Dolj);
  • Zimnicea și Turnu Măgurele (județul Teleorman);
  • Călărași – Silistra (județul Călărași);
  • Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir (județul Constanța).

Autoritățile recomandă participanților la trafic să urmărească informațiile actualizate privind starea circulației înainte de a porni la drum.

