Transalpina s-a redeschis, între Rânca și Curpăt
Data publicării: 30 Mai 2026

Transalpina s-a redeschis, între Rânca și Curpăt
Autor: Crişan Andreescu

Transalpina 1
 Transalpina, pe sectorul cuprins între km 34+800 (Rânca) și km 79+200 (Curpăt) al DN 67C, a fost redeschisă, potrivit CNAIR.

Precizăm faptul că în perioada 29.05-30.06.2026 circulatia rutieră va fi închisă pe timpul noptii, în intervalul orar 20:00 - 09:00.

De la 1 iulie 2026, circulatia rutieră pe acest segment de drum va fi închisă pe timpul nopții în intervalul orar 21:00 – 07:00.

Menționăm că limita de viteză pe acest sector de drum este de maximum 30 km/oră, iar accesul autoturismelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone este interzis.
Respectarea acestor restricții este obligatorie pentru evitarea unor evenimente periculoase și pentru deplasarea în condiții de siguranță.

De asemenea, amintim și faptul că circulația rutieră se poate închide sau restricționa, pe durata limitată, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile (ceață, ploi torențiale, furtună, etc.) sau ca urmare a unor fenomene cum sunt avalanșele, căderile de stânci si ebulmentele.

Decizia redeschiderii traficului rutier a fost luată în urma verificării stării drumului de către o comisie formată din reprezentanții CNAIR, DRDP Craiova și Cluj.

În schimb, Transfăgărășanul rămâne închis în continuare, din cauza zăpezii.

