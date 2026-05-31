DCNews Stiri Info utile De ce aleg turiștii români litoralul bulgăresc
Data publicării: 31 Mai 2026

De ce aleg turiștii români litoralul bulgăresc
Autor: Crişan Andreescu

Plaje bulgaria Foto: Crișan Andreescu
Ponderea turiștilor români pe litoralul bulgăresc reprezintă un factor decisiv în bugetul țării vecine.

Potrivit uneei analize a reprezentanților IRI Travel și a partenerilor Grifid Hotels, principalele avantaje sunt:

-accesibilitatea rutieră, litoralul bulgăresc aflându-se la circa 4 ore de mers de la București
-raportul foarte bun calitate-preț; 
-serviciile all inclusive bine dezvoltate; 
-plajele largi și curate; 
-costurile totale mai predictibile; 
-proximitatea față de România; 
-facilitățile excelente pentru familii cu copii. 

Evoluția pieței

Conform tendințelor observate de touroperatori și hotelieri, rezervările pentru litoralul bulgăresc au continuat să crească și în 2026, pe fondul cererii ridicate pentru vacanțe accesibile cu servicii premium. Segmentul early booking rămâne foarte important pentru piața românească.

Durata medie a sejururilor este de aproximativ 5-7 nopți, însă există și numeroase rezervări pentru mini-vacanțe de 3-4 nopți, mai ales în perioadele de început și final de sezon.

Românii rezervă din ce în ce mai devreme, mai ales pentru hotelurile premium și camerele family. Campaniile Early Booking au devenit extrem de importante, iar mulți turiști își rezervă vacanțele încă din lunile noiembrie-februarie pentru sezonul estival următor. 

Principalele piețe pentru Grifid Hotels sunt: România, Germania, Polonia, Cehia, Marea Britanie, Bulgaria, respectiv alte țări din Europa Centrală și de Est.

Vezi și: Prețurile pe litoralul bulgăresc. Cât costă un sejur Ultra All Inclusive comparativ cu Grecia sau Turcia

Turiștii români reprezintă una dintre cele mai importante piețe pentru Grifid Hotels și se află constant în topul naționalităților prezente în hotelurile grupului, în special în sezonul estival, ocupând locul trei.  Grifid Hotels continuă investițiile în modernizare, digitalizare și dezvoltarea segmentului premium. Deschiderea recentă a hotelului Grifid Noa confirmă orientarea grupului către concepte moderne, lifestyle și Ultra All Inclusive premium. Litoralul bulgăresc a investit puternic în hoteluri renovate, servicii Ultra All Inclusive, gastronomie, spa & wellness și facilități pentru familii. Multe hoteluri premium oferă plajă privată, restaurante tematice, băuturi premium și servicii comparabile cu resorturile din Turcia sau Grecia. 

Pe de altă parte, costurile transportului influențează major alegerea destinației. Bulgaria are avantajul accesului rapid cu mașina personală pentru turiștii români, fără costuri mari de zbor. Pentru mulți turiști, diferența de cost total față de alte destinații mediteraneene devine decisivă.

Importanța conceptului All Inclusive - Ultra All Inclusive pentru turiștii români

Conceptul Ultra All Inclusive este extrem de important deoarece oferă confort, predictibilitate bugetară și o experiență completă. Turiștii apreciază faptul că au incluse mesele, băuturile, snack-urile, facilitățile pentru copii și diverse activități de divertisment.

Piața premium va continua să crească, inclusiv pe litoralul bulgăresc. Turiștii români devin tot mai atenți la calitatea serviciilor, experiențe personalizate, gastronomie, wellness și confort. Hotelurile care investesc constant în modernizare și experiențe premium vor avea cele mai bune rezultate.

În ultimii ani, IRI Travel a investit foarte mult în platforme de rezervări, automatizare și acces rapid la informații pentru parteneri. Inclusiv AI – inteligența artificială – poate veni în sprijinul agentului de turism. Așa cum internetul a devenit, în timp, un instrument esențial pentru dezvoltarea agențiilor de turism, și inteligența artificială poate contribui la eficientizarea activității și la creșterea calității consultanței oferite turiștilor. 

În plus, într-o perioadă marcată de instabilitate geopolitică, schimbări economice și provocări în aviație, turiștii caută tot mai mult siguranță și suport uman real, nu doar o platformă online. Importanța consultanței și a suportului uman s-a văzut foarte clar în perioada pandemiei, când turiștii au avut nevoie permanentă de informații și asistență. Din fericire, și atunci, în perioada 2020 – 2022, în Bulgaria și în România s-a circulat relativ ușor. 

 Efectele trecerii Bulgariei la moneda euro asupra turismului

Trecerea Bulgariei la euro reprezintă un pas important pentru economia și industria turistică bulgară. Din perspectiva turistului român, avantajul principal este predictibilitatea mai mare a costurilor și eliminarea unor diferențe de curs valutar.

Nu am observat creșteri spectaculoase generate strict de schimbarea monedei, însă este posibil ca, pe termen mediu, Bulgaria să intre într-o etapă de repoziționare a prețurilor, pe măsură ce costurile salariale și investițiile cresc.

Hotelierii bulgari sunt însă foarte atenți la competitivitate, mai ales în relația cu piața românească, una dintre cele mai importante pentru litoralul bulgăresc. Cred că Bulgaria va continua să rămână foarte atractivă prin raportul calitate-preț, infrastructura hotelieră și serviciile all inclusive. Oricum, tarifele sunt afișate în euro și sunt negociate cu aproape un an înainte de următorul sezon, estimând și rata inflației și eventualele scumpiri ale utilităților etc.

Parteneriatul dintre IRI Travel și Grifid Hotels reflectă transformarea accelerată a pieței turistice regionale și orientarea tot mai clară a turiștilor români către vacanțe premium accesibile, servicii complete și experiențe de calitate.

Personalul din străinătate, face față cerințelor hotelier

La fel ca în România, piața HORECA a fost completată de personal adus, în special din Asia. La Grifid Hotels, peste 8o la sută din personal este adus din Indonezia, bulgarii nefiind interesați de slujbele din turism.

O altă problemă la Nisipurile de Aur o reprezintă locurile de parcare, stațiunea fiind construită pe o rezervație de stajari, urmărindu-se defrișarea unei porțiuni cât mai mici de teren. În acest moment, parcarea autoturismelor se face în subsolul hotelurilor, cu plată, sau untr-o zonă specială, tot cu plată și asigurată. 

