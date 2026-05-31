100 de copii vor decide câștigătorii WonderFest 2026

Ediția 2026, desfășurată între 2-6 iunie, promite proiecții speciale, invitați surpriză, experiențe memorabile și o atmosferă care transformă începutul verii într-o adevărată sărbătoare a imaginației.

Județul Ilfov devine, astfel, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate copiilor și adolescenților. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și aduce împreună copii, adolescenți, artiști, regizori, actori, traineri și invitați speciali din România și din străinătate.

Timp de cinci zile, participanții vor descoperi filme din competiția internațională, proiecții speciale, întâlniri cu profesioniști ai industriei cinematografice și zeci de workshop-uri interactive dedicate creativității și dezvoltării personale.

Programul WonderFest 2026 include ateliere de actorie, cinematografie, fotografie, improvizație scenică, leadership, creație video, caricatură, scenografie și educație prin cultură, într-un concept care îmbină filmul cu experiențele care îi ajută pe copii și adolescenți să își descopere vocea și încrederea în ei.

Punctul central al ediției din acest an este juriul format din 100 de copii, care vor analiza și premia filmele participante. Într-o perioadă în care tot mai multe evenimente caută să atragă tinerii, WonderFest merge mai departe și le oferă acestora puterea de a decide. Este un model care pune în valoare implicarea, responsabilitatea și perspectiva noii generații.

WonderFest 2026 este susținut de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Primăria Măgurele, Universitatea din București, prin Facultatea de Fizică, Academia Da Vinci, Mastercard, Banca Transilvania, RetuRo, Editura Litera, Dorna și UAC.