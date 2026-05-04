Annamaria Sambucco, Mario Piredda și Domnica Cîrciumaru, masterclass de actorie la București

Evenimentul aduce în prim-plan o prezență de excepție: celebra directoare de casting italiană Annamaria Sambucco, cunoscută pentru colaborările sale cu regizorul premiat Paolo Sorrentino (The Great Beauty, Youth, La Grazia, The Young Pope). Participarea sa oferă actorilor români acces direct la metodologia de casting utilizată în producții de top ale cinematografiei europene.

Masterclass-ul este conceput ca o experiență practică, aplicată, adresată exclusiv actorilor profesioniști, selectați în urma unui proces riguros. Timp de trei zile, participanții vor lucra în fața camerei, vor trece prin simulări realiste de casting și vor dezvolta materiale profesionale relevante pentru industrie, beneficiind de feedback personalizat.

Alături de Annamaria Sambucco, echipa internațională de mentori îi include pe regizorul italian Mario Piredda, laureat al premiului David di Donatello, pe directoarea de casting Domnica Cîrciumaru (cunoscută pentru activitatea sa de casting pentru filme și seriale românești și internaționale), precum și pe regizorul Andrei Gheorghe, fondatorul casei de producție DIUD, implicat în dezvoltarea de proiecte de film, serial și publicitate.

Prezența lui Andrei Gheorghe adaugă o dimensiune practică esențială programului, oferind participanților o perspectivă directă asupra procesului de lucru din producțiile actuale și asupra relației dintre actor și regizor în context de filmare.

Organizat de Platforma de Artă împreună cu Olimpia Melinte, masterclass-ul intensiv de actorie își propune să creeze un cadru profesionist de lucru în care actorii români să se alinieze la standardele industriei internaționale și să acceseze oportunități reale de dezvoltare și conectare.

Această primă ediție marchează începutul unei inițiative pe termen lung, menită să transforme Bucureștiul într-un hub relevant pentru formarea actorilor și dialogul direct cu profesioniști activi din industria globală de film.