DCNews Cultura Filmul „Secretul insulei Pin-Up”, prezentat la Stockholm, în cadrul Lunii Francofoniei
Data publicării: 19:34 11 Mar 2026

Filmul „Secretul insulei Pin-Up”, prezentat la Stockholm, în cadrul Lunii Francofoniei
Autor: D.C.

secretul-insulei

„The Secret of Pin-Up Island” / „Secretul insulei Pin-Up”, un lungmetraj de fantezie psihologică, regizat de Alecs Năstoiu, care explorează o terapie revoluționară pentru depresia feminină, bazată pe inteligență artificială, va fi proiectat la Stockholm, în cadrul Lunii Francofoniei.

România va fi prezentă, în cadrul programului Lunii Francofoniei din Suedia, cu proiecția de film „The Secret of Pin-Up Island”.  Evenimentul este organizat, conform tradiției, de ICR Stockholm, în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Suediei. 

Pelicula analizează modul în care AI poate deveni un instrument de control, clasificare și standardizare a experienței feminine, dar și un potențial spațiu de rezistență și reconfigurare a identității. Personajele feminine sunt plasate în situații-limită, unde deciziile algoritmice interferează cu viața intimă, profesională și socială, ridicând întrebări esențiale despre etică, responsabilitate și reprezentare.

Impactul filmului constă în capacitatea sa de a stimula dezbaterea asupra responsabilității creatorilor de tehnologie, a transparenței algoritmilor și a necesității unei perspective feministe în dezvoltarea și aplicarea inteligenței artificiale. În contextul actual al digitalizării accelerate, filmul contribuie la dialogul cultural european despre relația dintre tehnologie, putere și drepturile individuale, oferind publicului un cadru relevant de reflecție critică.

Distribuția filmului românesc de aventuri și fantezie îi include pe Rina Gri, Beatrice Rubică, Ivy Chumley și Lora Djurovic. Eroina, Alesia, trece printr-o experiență hipnotică ce o poartă într-o lume virtuală în care realitatea și fantezia se amestecă, obligând-o să înfrunte traume și „demoni” din trecut pentru a-și recăpăta echilibrul interior. Filmul îmbină estetica de basm modern cu teme actuale – sănătatea mintală, tehnologia și puterea de vindecare a imaginației.

Luna Francofoniei în Suedia este un eveniment cultural anual, desfășurat, în luna martie, sub egida Mois de la Francophonie, care reunește instituții culturale, ambasade și parteneri educaționali pentru promovarea limbii franceze și a diversității culturale francofone. Programul include o serie de manifestări culturale și educaționale desfășurate în mai multe orașe din Suedia, adresate publicului larg și specializat. Manifestarea este coordonată de Institutul Francez din Suedia, în colaborare cu ambasadele statelor francofone acreditate la Stockholm, precum și cu instituții culturale, educaționale și artistice suedeze. În cadrul agendei de manifestări se numără proiecții de filme, cu o tematică privind feminismul și impactul noilor tehnologii asupra individului și a societății.

icr, francofonie
Comentarii

