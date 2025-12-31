€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Cultura Doliu în lumea filmului. A murit actorul Isiah Whitlock Jr.
Data publicării: 12:05 31 Dec 2025

Doliu în lumea filmului. A murit actorul Isiah Whitlock Jr.
Autor: Doinița Manic

doliu lumea filmului Doliu în lumea filmului. Imagine cu lumânare. Foto: Pixabay
 

A murit actorul Isiah Whitlock Jr., cunoscut din serialul "The Wire".

Actorul american Isiah Whitlock Jr. a murit la vârsta de 71 de ani, a anunţat marţi agentul său pe Instagram, informează miercuri AFP.

VEZI ȘI: Cel mai bun film al anului 2025, conform cititorilor DC News!

"Cu o imensă tristeţe vă anunţ moartea dragului meu prieten şi client Isiah Whitlock Jr.", a transmis managerul Brian Liebman, descriindu-l drept "un actor strălucit şi o persoană şi mai remarcabilă", relatează Agerpres.

Cel mai memorabil rol al actorului Isiah Whitlock Jr. 

Cel mai memorabil rol al său rămâne cel al politicianului corupt Clay Davis din "The Wire", serialul difuzat de HBO în anii 2000 şi considerat adesea unul dintre cele mai bune realizate vreodată.

Manevrele personajului în oraşul Baltimore legau banii murdari proveniţi din traficul de droguri de sferele înalte ale puterii.

Clay Davis a rămas în memoria unei generaţii de telespectatori prin umorul său negru şi o exclamaţie devenită emblematică, "sheeeeee-it", o pronunţie prelungită a cuvântului "shit" din engleză.

Potrivit Variety, actorul era oprit frecvent pe stradă de fani care îi cereau să repete această interjecţie.

Detalii despre viața lui Isiah Whitlock Jr.

Născut în Indiana, Isiah Whitlock Jr. a colaborat frecvent şi cu Spike Lee, apărând în mai multe filme ale regizorului afro-american. Printre acestea se numără "BlacKkKlansman", "Da 5 Bloods", "She Hate Me" şi "Chi-Raq".

De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Isiah Whitlock Jr. a interpretat şi un medic în "Goodfellas", de Martin Scorsese, şi avut un rol secundar în "Enchanted", produs de Disney.

De asemenea, el şi-a împrumutat vocea unor animaţii Pixar, printre care "Lightyear" şi "Cars 3", şi a apărut şi în serialul "Veep", o satiră despre funcţia de vicepreşedinte al Statelor Unite, unde l-a interpretat pe secretarul american al Apărării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

doliu film
actor mort
film
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Horoscop 2026. Trei zodii își vor schimba viața - VIDEO
Publicat acum 35 minute
Mircea Badea, ironii la adresa lui Dominic Fritz, după ce liderul USR a sărbătorit cu gulaș obținerea cetățeniei române - VIDEO
Publicat acum 47 minute
Tradiționala ciomăgeală de Anul Nou din Ruginoasa, marcată de o încăierare cu jandarmii
Publicat acum 51 minute
Curs valutar BNR. Câți lei costă azi, 1 euro, în ultima zi din 2025
Publicat acum 1 ora si 19 minute
De ce se mănâncă 12 boabe de strugure la miezul nopții, de Revelion
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat acum 21 ore si 27 minute
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat acum 23 ore si 53 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 29 Dec 2025
CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Cine e politicianul anului 2025?
Nicușor Dan
Ilie Bolojan
Călin Georgescu
George Simion
Sorin Grindeanu
Kelemen Hunor
Anamaria Gavrilă
Dominic Fritz
Diana Șoșoacă
Trimite răspunsul
x close