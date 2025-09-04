Programul ”Cinema în aer liber” în week-end. Noi filme pe Insula Artelor din Parcul Titan

Cinema în Aer Liber a ajuns în cea de-a treia săptămână de proiecții la București și aduce seară de seară, pe Insula Artelor din Parcul Titan, filme recente și apreciate, care invită publicul la reflecție, emoție și descoperiri cinematografice.

Proiecțiile încep la ora 20:30, iar accesul este gratuit. Programul complet este disponibil pe https://cinemainaerliber.ro/program/.

Cinema in Aer Liber este organizat de Primaria Sectorului 3 si isi propune sa aduca publicul mai aproape de cinematografia europeana si de creatiile de autor, oferind o alternativa culturala gratuita, in mijlocul naturii urbane. Deși proiecțiile vor avea loc sub cerul liber, spectatorii vor putea viziona filmele intr-un cadru modern, echipat conform standardelor europene.

În acest week-end puteți vedea următoarele filme:

Vineri, 5 septembrie, ora 20:30

„Semințele smochinului sacru” (2025), regia Mohammad Rasoulof

Cu: Missagh Zareh, Soheila Golestani, Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi

Inspirat din fapte reale, pe fondul protestelor violente din Teheran, filmul spune povestea lui Iman, proaspăt numit judecător în Tribunalul Revoluţionar. Luat pe nepregătite de amploarea şi violenţa manifestaţiilor, Iman suferă pe propria piele absurditatea şi inechitatea sistemului, dar decide să joace jocul elitei. Acasă, fiicele studente Rezvan şi Sana îi susţin cu înflăcărare pe protestatari, în timp ce soţia lui, Najmeh, încearcă din răsputeri să păstreze pacea căminului. Într-o zi, pistolul primit de la serviciu nu mai este de găsit, iar Iman cade pradă unei cumplite paranoia...

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/the-seed-of-the-sacred-fig-35995/

Premii: În selecția oficială Cannes Film Festival, 1 nominalizare la OSCAR, 36 premii și 72 nominalizări

Detalii: N-15, 168 min, premiera în România în 2025, Franța, Germania, Iran



Sâmbătă, 6 septembrie, ora 20:30

„Contele de Monte-Cristo” (2024), în regia lui Alexandre de La Patellière și Matthieu Delaporte

Cu: Pierre Niney, Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei

Edmond Dantes devine ținta unui complot sinistru și este arestat în ziua nunții sale pentru o crimă pe care nu a comis-o. După 14 ani petrecuți în închisoarea de pe insula Château d'If, reușește o evadare îndrăzneață. Acum mai bogat decât visase vreodată, Dantes își asumă identitatea de conte de Monte-Cristo și se răzbună pe cei care l-au trădat.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/le-comte-de-monte-cristo-35141

Premii: prezentat la Cannes Film Festival, 6 premii și 22 nominalizări

Detalii: AP-12, 178 min, premiera în România în 2024, Franța, Belgia

Duminică, 7 septembrie, ora 20:30

„TWST - Things We Said Today” (2025), regizat de Andrei Ujică

Cu: Shea Grant, Thérèse Azzara, Tommy McCabe, Sarah McCluskey

„TWST / Things We Said Today” este gândit ca o capsulă de timp a weekendului 13-15 august 1965, la New York, încadrată de sosirea trupei The Beatles în oraș şi de primul ei concert pe Shea Stadium și este narat din perspectiva a doi adolescenţi a căror voci sunt interpretate de tinerii actori americani Tommy McCabe și Therese Azzara.

Trailer: https://www.cinemagia.ro/trailer/twst-things-we-said-today-36969

Premii: Official Selection - Out of comeptition - Non-Fiction, Venice Film Festival 2024, Official Selection, New York Film Festival 2024

Detalii: AP-12, 91 min, premiera în România în 2025, Franța, România

