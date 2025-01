Filmul „The Devil in the White City” prinde contur: colaborarea dintre DiCaprio și Scorsese, din nou pe radarul Hollywood-ului

Filmul „The Devil in the White City”, bazat pe cartea lui Erik Larson, este pe cale să intre în producție, după un deceniu de discuții și multiple schimbări în planificare.

Proiectul, care reunește două nume emblematice ale cinematografiei, actorul Leonardo DiCaprio și regizorul Martin Scorsese, a fost preluat de studioul 20th Century, acum parte a Disney, conform unei relatări Deadline.

Adaptarea cărții „The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America” explorează viața și crimele lui H.H. Holmes, considerat primul criminal în serie al Americii. Holmes este cunoscut pentru „Castelul crimelor” său din Chicago, un hotel labirintic dotat cu camere de tortură, unde se crede că a ucis zeci de victime în perioada premergătoare Târgului Mondial din 1893. Deși Holmes a fost judecat și executat în 1896 pentru uciderea complicelui său Benjamin Pitezel, povestea sa a devenit simbolul unei perioade fascinante și întunecate din istoria americană.

Leonardo DiCaprio a achiziționat drepturile asupra cărții lui Erik Larson încă din 2010, iar Martin Scorsese s-a alăturat proiectului în 2015, la scurt timp după succesul monumental al „The Wolf of Wall Street”. Cu toate acestea, deși scenaristul Billy Ray a finalizat un scenariu, proiectul a stagnat. În 2022, planul de a transforma povestea într-un film a fost schimbat în favoarea unui serial TV pentru platforma Hulu, cu Keanu Reeves în rolul principal și Todd Field ca regizor. Totuși, serialul a fost abandonat în 2023, când atât Reeves, cât și Field au renunțat.

În prezent, proiectul revine la forma unui lungmetraj, dar fără un scenariu atașat. Potrivit Deadline, viitoarea producție este încă în faza incipientă de dezvoltare, iar timpul necesar pentru finalizarea acesteia rămâne incert.

Proiectul este complicat de angajamentele actuale ale celor două vedete implicate. Martin Scorsese este implicat în mai multe proiecte simultan, inclusiv o adaptare a romanului „A Life of Jesus” de Shūsaku Endō, un film biografic despre Frank Sinatra și documentarul „Shipwrecks of Sicily”, care explorează arheologia marină.

De cealaltă parte, Leonardo DiCaprio își continuă cariera prolifică, urmând să apară în noul film regizat de Paul Thomas Anderson, programat pentru lansare în august.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News