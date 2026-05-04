Fost solist al formaţiei Santana a murit. Cine a fost Alex Ligertwood / Video

Alex Ligertwood, cântăreț și chitarist scoțian, renumit mai ales pentru colaborarea cu trupa Santana, alcătuită în jurul legendarului chitarist Carlos Santana, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunţat soţia sa, transmite luni AFP.

Mesajul soției lui Alex Ligertwood

"Cu o imensă tristeţe şi cu inima frântă anunţ decesul dragului şi blândului meu Alex Ligertwood, soţul meu timp de 25 de ani, pe care îl cunoşteam de 36 de ani", a declarat Shawn Brogan într-un mesaj postat pe Facebook, duminică seara.

Shawn Brogan a precizat că artistul "a murit liniştit în somn", la două săptămâni după ultimul său concert.

Alex Ligertwood s-a născut la Glasgow, în Scoţia. El avut o carieră muzicală de peste şase decenii. Cântăreţ, chitarist şi baterist, el a fost profund influenţat de muzica soul.

De ce numele lui Alex Ligertwood rămâne asociat cu Santana

Numele lui Alex Ligertwood rămâne asociat cu formaţia Santana, fondată în 1966 de chitaristul Carlos Santana - el a fost solistul acestei trupe timp de aproximativ 15 ani, între 1979 şi 1994.

Alex Ligertwood a colaborat cu trupa la albume precum "Marathon" (1979), "Zebop!" (1981) şi "Sacred Fire: Live in South America", lansat în 1993.

Artistul a cântat şi în alte trupe, respectiv The Magic of Santana, un grup german specializat în cover-uri ale pieselor lui Santana.

"A fost unul dintre cei mai buni cântăreţi de pe planetă şi ne va lipsi nespus de mult. Mulţumim, Alex, pentru tot", a declarat trupa într-un comunicat publicat pe reţelele sociale, evidențiind "formidabila aventură" pe care a reprezentat-o colaborarea lor, notează Agerpres.