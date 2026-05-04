Fost solist al formaţiei Santana a murit. Cine a fost Alex Ligertwood / Video

Cântăreţul şi chitaristul scoţian Alex Ligertwood, celebru pentru colaborarea cu trupa Santana, a murit la vârsta de 79 de ani.
Alex Ligertwood, cântăreț și chitarist scoțian, renumit mai ales pentru colaborarea cu trupa Santana, alcătuită în jurul legendarului chitarist Carlos Santana, a murit la vârsta de 79 de ani, a anunţat soţia sa, transmite luni AFP.
"Cu o imensă tristeţe şi cu inima frântă anunţ decesul dragului şi blândului meu Alex Ligertwood, soţul meu timp de 25 de ani, pe care îl cunoşteam de 36 de ani", a declarat Shawn Brogan într-un mesaj postat pe Facebook, duminică seara.
Shawn Brogan a precizat că artistul "a murit liniştit în somn", la două săptămâni după ultimul său concert.
Alex Ligertwood s-a născut la Glasgow, în Scoţia. El avut o carieră muzicală de peste şase decenii. Cântăreţ, chitarist şi baterist, el a fost profund influenţat de muzica soul.
Numele lui Alex Ligertwood rămâne asociat cu formaţia Santana, fondată în 1966 de chitaristul Carlos Santana - el a fost solistul acestei trupe timp de aproximativ 15 ani, între 1979 şi 1994.
Alex Ligertwood a colaborat cu trupa la albume precum "Marathon" (1979), "Zebop!" (1981) şi "Sacred Fire: Live in South America", lansat în 1993.
Artistul a cântat şi în alte trupe, respectiv The Magic of Santana, un grup german specializat în cover-uri ale pieselor lui Santana.
VIDEO
"A fost unul dintre cei mai buni cântăreţi de pe planetă şi ne va lipsi nespus de mult. Mulţumim, Alex, pentru tot", a declarat trupa într-un comunicat publicat pe reţelele sociale, evidențiind "formidabila aventură" pe care a reprezentat-o colaborarea lor, notează Agerpres.
