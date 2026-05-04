Ilie Bolojan nu pleacă din politică. Jocurile de culise pe care le-ar face. Bogdan Chirieac: Se creează un nou pol

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, într-o intervenție la Realitatea Plus, despre un posibil plan al lui Ilie Bolojan, dacă va trece moțiunea de cenzură de marți.

Planul lui Bolojan cu REPER și USR

Speculațiile apărute în spațiul public au fost întărite și de Cristian Ghinea de la USR, care a afirmat că Ilie Bolojan ar putea părăsi PNL, ar ajunge în REPER și apoi ar fuziona cu USR. Practic, liderii USR s-ar teme că Ilie Bolojan le-ar putea lua partidul.

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat de moderatoarea de la Realitatea Plus dacă este fezabil planul pe care l-ar avea Ilie Bolojan cu REPER.

Propaganda ce urmează după debarcarea lui Bolojan

"Domnul Bolojan a anunțat că nu iese din politică. Dânsul pleacă cu un capital de imagine maximum pe zona aceasta hashtag. V-am ascultat cu mare atenție ideea, respectiv Ilie Bolojan să devină președintele REPER și de a lua apoi parlamentari de la USR și PNL. La PNL nu are mulți, dar cred că are la USR, însă mi se pare foarte fezabilă ideea. Și se creează un nou pol. A și spus domnia sa că este un nou pol de modernizare.

Și predicatul preferat al domnului Bolojan și al propagandei hastag, care este foarte eficientă pe zona online, va fi că a fost dat deoparte fiindcă a împiedicat PSD-ul să fure. Și cu această chestiune va capta electorat. Deci, nu dispare Bolojan, deși nu are nicio realizare marcantă în România de astăzi. A băgat țara în recesiune, însă nu contează asta, ci propaganda", a spus Bogdan Chirieac.

Ilie Bolojan, personalitatea cea mai puternică în zona hastag - USR

"Acum, Ilie Bolojan este personalitatea cea mai puternică în zona asta a eșichieriului politic, deși toate deciziile pe care le-a luat au fost anti-dreapta, anti-economice. Majorarea de taxe și impozite nu este o măsură de dreapta, ci este una eminamente de stânga.

Mi se pare o situație perfect posibilă, pentru că REPER nu mai există, în acest moment. Este doar o scoică goală, care ar căpăta brusc foarte mult conținut în momentul în care domnul Bolojan s-ar duce acolo. Cu privire la fuziunea cu USR, nu știu sigur, pentru că nu știu dacă domnul Dominic Fritz este dispus să se dea la o parte. Dacă da, USR fuzionează cu REPER și domnul Bolojan va fi președinte de partid, cu o serioasă opțiune de a lua un vot cuprinzător peste 2 ani", a concluzionat analistul politic Bogdan Chirieac.