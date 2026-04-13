Sorin Grindeanu a băgat PSD într-o situație fără ieșire. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan ajunge erou

PSD mai are două ședințe regionale, în 17 și în 19 aprilie, cu privire la ieșirea PSD de la guvernare sau continuare alianței guvernamentale, dar fără Ilie Bolojan. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, declara, în timpul ședinței de la București, că ”tonul e cam același peste tot”.

În contextul politic actual, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat, la B1 TV, că ”Nu știu ce va face Sorin Grindeanu. A băgat partidul într-o situație din care se iese foarte greu. Partidul a votat în unanimitate îndepărtarea lui Ilie Bolojan, care e foarte greu de îndepărtat, inclusiv Bruxelles-ul se opune la așa ceva. Mai mult, îndepărtarea sa bruscă poate adânci România într-o groapă de potențial economic. Dacă Bolojan se agață de putere și rămâne la putere 45 de zile sau până-l va schimba Nicușor Dan, problemele se acutizează și mai mult. Dacă Nicușor Dan va marșa, Ilie Bolojan va demisiona imediat, iar Nicușor Dan va numi un alt premier, atunci trecem cu bine de această întâmplare. Dacă nu, PSD va lua în piept tot oprobiul public, pentru că situația se va înrăutăți brusc, în plan financiar vom fi foarte greu de împrumutat, aceasta fiind marea problemă, suntem total dependenți de împrumuturi acum, iar groapa asta economică se va adânci nepermis de mult, iar oamenii se vor uita cine e de vină. În plus, Ilie Bolojan ajunge erou- el, care a băgat România în recesiune, va fi erou, pe principiul `domne, a vrut să facă, PSD n-a vrut, s-a întâmplat` și devine o serioasă opțiune pentru alegerile prezidențiale din 2030”.