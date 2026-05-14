Mutarea lui Nicușor Dan care poate schimba jocul politic. PNL nu poate să stea captiv în brațele lui Bolojan

Analistul politic Bogdan Chirieac a declarat că are încredere în capacitatea președintelui Nicușor Dan de a construi o majoritate funcțională și a exclus varianta unei guvernări cu AUR în perioada imediat următoare.

„Eu am încredere în președintele Nicușor Dan că va găsi calea cea mai potrivită să avem un guvern funcțional. Exact cum a spus și Grindeanu, fără AUR. AUR nu e pregătit de guvernare în acest moment”, susține analistul politic.

În analiza sa, Chirieac a legat viitorul politic al AUR de evoluțiile din Franța și de ascensiunea liderului politic Jordan Bardella: „Repet, după ce Jordan Bardella va câștiga alegerile în Franța, atunci AUR ia și el o serioasă opțiune pentru guvernare. Dar asta se întâmplă anul viitor, la alegerile prezidențiale din Franța. Până atunci mai e”.

Bogdan Chirieac: „PNL nu poate să stea multă vreme captiv în brațele lui Bolojan”

Totodată, Bogdan Chirieac consideră că actuala poziționare politică nu poate rezista mult timp și spune că liderii locali ai partidului vor împinge formațiunea spre guvernare:

„Eu sunt convins că se va reveni la masa de negociere, PNL nu poate să stea multă vreme captiv în brațele lui Bolojan. E mult prea mult. Va ieși altcineva din PNL care va împinge partidul la putere. Iar domnul Bolojan trebuie să meargă unde îi este locul domniei sale: șeful mișcării #rezist în România. De acolo a fost de la început, acolo s-a pregătit ani de zile, acolo trebuie să stea”.

„Se reface coaliția”. Scenariul care poate schimba jocul politic

Astfel, Bogdan Chirieac susține că există posibilitatea refacerii unei coaliții largi de guvernare.

„Eu cred că există o șansă să se refacă întreaga coaliție. Cred cu putere acest lucru, se reface coaliția”, a precizat analistul.

El susține că o eventuală nominalizare a unui premier din partea PNL ar schimba complet calculele politice și ar face imposibilă rămânerea liberalilor în opoziție: „Ia gândiți-vă că Nicușor Dan numește o personalitate din PNL pe funcția de premier. Cei 1.100 de primari ai PNL-ului vor renunța la guvernare și la funcția de premier ca să stea în opoziție cu USR? Hai să fim serioși! USR nu e un partid de structură, e un partid de emoție. El e foarte tare pe rețelele sociale unde împărățește lumea. Dar la oameni nu prea merge. Acolo sunt încă partidele conservatoare aflate în această situație”.