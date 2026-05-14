DCNews Politica Ilie Bolojan, declarații de ultimă oră de la Guvern: "Fie disponibilizări, fie reduceri de venituri pentru bugetari"
Data publicării: 14 Mai 2026

BREAKING NEWS Ilie Bolojan, declarații de ultimă oră de la Guvern: "Fie disponibilizări, fie reduceri de venituri pentru bugetari"
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul Ilie Bolojan Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Ilie Bolojan face declarații de ultimă oră de la Guvern.

Ilie Bolojan face declarații de ultimă oră de la Guvern.

  • Astăzi, CE ne-a confirmat oficial validarea cererii noastre de plată de 2,6 miliarde de euro și le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru clarificarea solicitărilor Comisiei și pentru faptul că România primește o importantă sumă de bani. Mulțumesc în primul rând domnului ministru Pîslaru pentru aceste negocieri. E un lucru important, ne asigură fluxurile de plăți începând cu luna iunie, să putem plăti constructorii și beneficiarii noștri.
  • Sunt două direcții discutate astăzi pentru absorbția de fonduri europene. Am stabilit ce trebuie făcut în următoarele două săptămâni pentru închiderea acestor negocieri.
  • Prioritar este să nu pierdem fondurile europene, e foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă, pentru că sunt împrumuturi mai bune decât cele de pe piață și în condiții de rambursare avantajoase.
  • Avem de îndeplinit reformele pentru a primi banii, mai avem peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante.
  • După cum știți, acest guvern are puteri limitate. Am convenit ca toate proiectele să fie depuse la Parlament sub formă de propuneri legislative.

  • Până săptămâna viitoare vom avea opinia UE pentru ca proiectele să fie date Parlamentului.

  • Un al treila pachet de reforme sunt în renegocieri și necesită discuții în spațiul public - legea apelor, investițiile în baraje, decarbonizare și legislația privind salarizarea.

  • Vreau să fac precizări despre salarizare. După cum știți, ne-am luat angajamentul să venim cu o reformă a salarizării. (...) Avem nevoie de un nivel de salarizare care să țină cont de starea economiei, să fie bazat pe competitivitate, să țină cont și de veniturile bugetare pe care le avem.
  • Declajul de salarizare dintre sectorul public și privat se adâncește. Avem creșteri salariale în sectorul public care nu au ținut cont de competitivitate.

  • Avem politici salariate decuplate de dinamica productivității muncii. (...) Cheltuielile de personal ca procent din venituri e de 40%, dintre cele mai mari. Din fiecare leu care se colectează în România, 39 de bani acoperă salarizarea în domeniul bugetar.

  • Ne dorim o lege a salarizării cât mai bună, care să fie sustenabilă.
  • Legat de PNRR, în fiecare săptămână va fi făcut public gradul de absorbție.
  • SAFE e un alt program importam și mă bucur că în ultimele zile acesta s-a derulat, astfel încât să putem semna contractele cu UE. E un acord de împumut de 16 miliarde de euro, decizie contestată în spațiul public. E o decizie importantă pentru România.

Știre în curs de actualizare...

