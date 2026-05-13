Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat s-a reunit, astăzi, cu câteva zile înaintea consultărilor formale de la Palatul Cotroceni. DCNews l-a contactat pe Victor Negrescu, prim-vicepreședintele PSD, pentru a afla care sunt concluziile ședinței de astăzi și cu ce propunere va merge partidul luni, 18 mai, la Nicușor Dan.

DCNews: Care sunt concluziile ședinței Biroului Permanent Național al PSD, reunit astăzi?

Victor Negrescu: „După ședința BPN a PSD a reieșit foarte clar faptul că PSD abordează aceste discuții cu privire la viitorul guvern într-o manieră constructivă. Sunt câteva scenarii posibile. Putem - și ne dorim lucrul acesta - să reconstruim coaliția de guvernare pro-europeană. Și această coaliție se poate construi fie în jurul unui premier PNL - aceasta ar fi prima variantă -, fie în jurul unui premier propus de alt partid. Conform documentului semnat, poate fi din partea PSD, în măsura în care partenerii de coaliție își doresc lucrul acesta. Există și această posibilitate, de ce nu, de a avea un premier care să întrunească sprijinul tuturor, cu un profil mai degrabă tehnocrat. PSD abordează aceste discuții cu scopul de a identifica o soluție. Ne dorim un guvern stabil, bine susținut în Parlament. De aceea, noi am prefera această formulă față de altele mai puțin stabile la nivelul guvernării. Urmează discuțiile oficiale cu președintele României. O să vedem ce propuneri va înainta președintele și cred că toată lumea înțelege că avem resposabilitatea de a identifica acum o soluție. Totodată, datele economice prezentate astăzi de INS confirmă faptul că îngrijorările exprimate de PSD erau corecte, rata inflației de 10%, de trei ori mai mare față de media europeană, scăderea consumului, recesiunea economică - toate aceste elemente confirmă că s-au luat niște decizii economice greșite. Atunci când Ilie Bolojan și-a dorit să fie premierul acestei coaliții de guvernare, la momentul respectiv a solicitat și anumite măsuri care nu erau susținute de PSD sau de președintele României - creșterea TVA. Și vedem efectele creșterii TVA-ului în acești indicatori economici îngrijorători de astăzi. Moțiunea n-a fost despre o persoană, ci despre rezultate economice și sociale care, din nefericire, lasă de dorit și au împins la nevoia unei schimbări de coordonator politic, de prim-ministru”.

DCNews: Care este prima variantă pe care PSD o va prezenta președintelui Nicușor Dan la consultările de la Palatul Cotroceni?

Victor Negrescu: „Mergem la consultări cu disponibilitatea de a identifica o soluție. Ar fi greșit din partea celor care abordează aceste discuții constructiv să vină cu propuneri fixe sau cu linii roșii. Noi ne-am mai confruntat cu astfel de linii roșii și în trecut. Partidele de dreapta au mai spus, în repetate rânduri, că nu vor lucra niciodată cu PSD. Și toate aceste partide, ulterior, au lucrat cu PSD. Or nu este o dovadă de maturitate sau resposabilitate să spui una și să faci alta. Noi preferăm să avem o părere constructivă, să găsim o soluție. Sperăm să-și dorească și ei să găsească o soluție. De aceea, rolul de negociator, rolul constituțional conferit președintelui României, îi permite acestuia să asculte vocea fiecărui partid și să vadă care soluție este disponibilă. Este evident că, în prezent, cea mai bună formulă este refacerea coaliției pe noi baze și a da României un guvern cu misiune economică și socială mult mai clară, în așa fel încât să nu mai existe derapaje sau măsuri care au efect negativ asupra economiei, în mod special”.

DCNews: Și dacă, în urma consultărilor de săptămâna viitoare, PNL și USR își mențin decizia de a nu reveni la guvernare alături de PSD? Ia PSD în considerare intrarea în opoziție sau preferă formarea unui guvern minoritar?

Victor Negrescu: „Trebuie să trecem de această primă etapă. Este posibil ca președintele să aibă o propunere de premier care să fie acceptată de partidele pro-europene. Ar fi greșit din partea formațiunilor politice să spună, înainte, că refuză ceva fără să cunoască dacă există, de exemplu, un astfel de profil de prim-ministru care să fie acceptabil de către toată lumea. Ar fi foarte complicat pentru unii oameni politici din zona PNL și USR să refuze o persoană bine pregătită pentru funcția de prim-ministru. Nu ar exista niciun fel de justificare și ar demonstra faptul că, de fapt, toată această discuție din ultimele săptămâni a fost legată doar de interesul personal al unui om politic de a ocupa o funcție; nu a fost legată de România. Sper să pună România pe primul loc. Insist să se asculte și apelurile venite de la Bruxelles. Liderii tuturor grupurilor politice pro-europene din Parlamentul European au făcut apel la partidele proprii din România să stea la masa negocierilor și să formeze o guvernare pro-europeană. Cred că va fi foarte complicat pentru PNL să explice Popularilor Europeni de ce nu vor o guvernare pro-europeană - sau colegii de la Renew de ce nu vor o guvernare pro-europeană. Nu ar exista niciun fel de justificare și sper ca acesta să fie accentul. În același timp, PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, a exprimat că nu e obligatoriu ca PSD să fie la guvernare. Dacă partidele de dreapta pot forma o majoritate parlamentară și o pot demonstra în acest sens, atunci respectăm Constituția, democrația și ceea ce va decide Parlamentul”.

DCNews: Ați menționat anterior și posibilitatea formării unei coaliții în jurul unui premier tehnocrat. Deci ar susține PSD o astfel de variantă?

Victor Negrescu: „După BPN, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a menționat că noi am prefera să avem, mai degrabă, un om politic asumat pentru această funcție. În același timp, intrăm în aceste discuții, vedem care este și viziunea celorlalte partide politice. Noi vrem o guvernare stabilă. Există și această opțiune care a fost vehiculată - un premier tehnocrat și miniștri politici. Este evident că e nevoie, cel puțin, de miniștri politici pentru ca actul de guvernare să fie solid și bine susținut în Parlamentul României”.

Cum arată profilul premierului ideal agreat de PSD

Victor Negrescu a creionat și profilul ideal de premier din punctul de vedere al PSD, caracteristici care „nu s-au regăsit”, potrivit acestuia, la Ilie Bolojan.

„Acum, profilul de premier rezultă din aceste discuții. Noi, aici, avem câteva idei: în primul rând, credem că prim-ministrul trebuie să aibă expertiză economică, să fie un om al dialogului - nu doar cu partidele, dar și cu societatea civilă și partenerii sociali, să aibă experiență în relația cu partenerii europeni, ideal și cu fondurile europene - lucru crucial - și să cunoască o limbă de circulație internațională, tocmai pentru a putea să coordoneze aceste elemente. Din nefericire, aceste componente nu s-au regăsit la fostul prim-ministru și, de aceea, noi spunem din start că acestea ar fi ingredientele pentru a reuși o guvernare stabilă și o coaliție care să funcționeze”, a punctat Victor Negrescu.

DCNews: Aceste caracteristici pe care le-ați prezentat se regăsesc în profilul președintelui PSD, Sorin Grindeanu?

„Nu, sunt gânduri exprimate de-a lungul timpului. Președintele Sorin Grindeanu a vorbit despre profilul economic, despre componenta de dialog, deci aceste idei au fost deseori vehiculate în intervențiile din partid, dar și cu colegi din alte partide politice pro-europene. Și am văzut, în spațiul public, că au fost exprimate deseori. Și cred că aceste patru ingrediente pot fi regăsite la mulți oameni politici, din PNL, de exemplu, adică am putea identifica destul de multe profile care respectă aceste criterii. Dar aceste criterii ar ajuta, cu siguranță, în a gestiona o coaliție care nu este ușor de gestionat”.

DCNews: Mai are PSD și alte variante pentru funcția de premier, în afară de Sorin Grindeanu?