Criza carburanților: Prețurile urcă, Guvernul stă pe loc, OMV merge la Cotroceni. B. Chirieac: România are tone de petrol. Cât mai dormim?

Criza carburanților se adâncește în România. Prețurile continuă să urce, iar marile companii din domeniu s-au întâlnit la Cotroceni pentru discuții cu președintele României, Nicușor Dan. Mâine dimineață, conducerea OMV va purta convorbiri directe cu acesta, încercând să găsească soluții rapide.

În timp ce țări precum Croația, Germania sau Italia au început deja să plafoneze prețurile, în România guvernanții par să bată pasul pe loc: nici plafonări, nici reduceri de accize nu se află pe agenda oficială. Patronatele se opun măsurilor de plafonare, iar stocurile naționale sunt suficiente pentru aproape patru luni, chiar și dacă importurile s-ar opri complet. Analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, punctând că măsurile imediate lipsesc și că economia resimte deja efectele creșterilor.

"O singură soluție realistă"

"Situația economică nu ne permite așa ceva. Deci, până acum luam împrumuturi de afară, că d-asta am ajuns cu datoria până la cer și completam bugetul. Acum nu mai poți să iei bani de afară, pentru că Uniunea Europeană te va penaliza și îți va tăia din fondurile europene dacă nu respecți deficitul acela. Dacă ar fi un plan coerent, dar nu este, de colectare a impozitelor, durează niște ani; am fi putut să avem o direcție. Nu se întâmplă asta de azi pe mâine. Totuși, sunt de acord că trebuie măcar să începem, numai că nu va rezolva problema anul acesta, anul viitor sau peste doi ani. Există, în opinia mea, o singură soluție realistă. Singura soluție este încurajarea economiei, astfel încât ea să intre iar pe creștere. Reducerea de taxe, reducerea de impozite, eficientizarea colectării ar fi singura soluție, alături de niște criterii de performanță, astfel încât investitorii străini care vor să bage bani în țara noastră să nu mai fie opriți de administrație. Vor să bage bani în România și nu pot din cauza administrației, pur și simplu. Acesta e adevărul, să știți.

"Guvernul e mulțumit de situație pentru că încasează mai mult. Nu e o glumă"

Eu nu cred că se face vreo minune sau gaură în cer, să știți. Cel mult, dacă guvernul procedează ca în pandemie, poate să taie cei 50 de bani la litru. Companiile își vor face profitul mai departe, despre ce vorbim? Nu ai nicio pârghie prin care să influențezi prețurile. Dacă petrolul era majoritar românesc, puneai acolo '6 lei'. Nu vrei să scazi accizele, nu ai pârghii, păi și ce vrei să faci? Pe termen scurt și mediu, până când mai împușcăm și celălalt picior al economiei, guvernul e mulțumit că încasează mai mult. Nu e o glumă! Îi vin mai mulți bani domnului Bolojan așa. Banii noștri sunt la domnul Bolojan, nu. Nu înțeleg de ce întâlnirea are loc la Cotroceni și nu la Palatul Victoria. Sper că vor merge în ambele părți. E foarte bine că președintele Dan se implică în chestiunea asta, vorbesc cât se poate de serios. Se întâmplă peste tot. Problema e că România este locul 1 la prețul motorinei în UE, dacă vă vine să credeți, pe paritatea puterii de cumpărare, și locul 2 la benzină. Înaintea noastră este Grecia. Deci, România mai are în pământurile ei niște milioane de tone de petrol. Bă, frate, nu poți să le folosești în niciun fel? Cât o să mai dormim?", a ridicat problema Bogdan Chirieac.

