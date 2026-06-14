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Ilie Bolojan, după ce Adrian Veştea a fost desemnat premier: Evidentă încercare de rupere a PNL

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 14 Iun 2026
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ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PNL a transmis un mesaj după desemnarea făcută de către Nicuşor Dan.

"Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

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Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.
În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială", a anunţat Ilie Boloja printr-un mesaj publicat pe Facebook.

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