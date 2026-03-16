DCNews Politica La ce se referă, de fapt, Iranul, când amenință România că va răspunde "politic și legal"
Data actualizării: 23:15 16 Mar 2026 | Data publicării: 22:02 16 Mar 2026

La ce se referă, de fapt, Iranul, când amenință România că va răspunde "politic și legal"
Autor: Doinița Manic

imagine cu steagul iranului si al Romaniei Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat amenințările lansate de Iran la adresa României. Imagine generată cu AI

Politologul Cristian Pîrvulescu a spus cui sunt, de fapt, adresate amenințările Iranului, care transmite că România va răspunde "politic și legal" pentru că și-a pus bazele militare la dispoziția SUA.

Iranul a amenințat astăzi explicit România și a transmis că va acționa politic și legal împotriva Bucureștiului pentru că și-a pus bazele militare la dispoziția Statelor Unite. Potrivit purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, aprobare cererii SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul țării noastre înseamnă participarea la agresiunea militară împotriva Iranului, iar asta va avea consecințe.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului.

Această acțiune este, de asemenea, complet inacceptabilă din punctul de vedere al dreptului internațional și va atrage responsabilitatea internațională a guvernului român dacă va fi pusă în practică. Și politic, va reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor Iranului cu această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost întotdeauna într-o stare de prietenie unul cu celălalt. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil”, a declarat Esmaeil Baghaei, purtător de cuvânt Ministerul iranian de Externe.

El a mai spus că „cu siguranță, atât din punct de vedere juridic, cât și politic, va exista un răspuns adecvat și rapid din partea noastră”.

Politologul Cristian Pîrvulescu: România nu este într-o situație de război, nu i se poate reproșa absolut nimic

Dar ce înseamnă totuși această răspundere "politică și legală" despre care a vorbit ministrul iranian de Externe? Politologul Cristian Pîrvulescu spune că aceste amenințări sunt, de fapt, adresate mai degrabă opiniei publice iraniene, internaționale și române.

„Astfel de amenințări sunt adresate mai degrabă opiniei publice atât interne iraniene, cât și internaționale și române, în măsura în care aceasta este sensibilă la afirmații care rămân în continuare foarte vagi pentru ce înseamnă până la urmă mijloace politice sau juridice.

România nu este într-o situație de război, nu i se poate reproșa absolut nimic din acest punct de vedere. În ceea ce privește acțiunile juridice, ar fi acțiuni care ar putea să fie aduse în fața tribunalelor Organizației Națiunilor Unite, dar acolo situația este mult mai complicată și în momentul de față Iranul nu beneficiază de niciun fel de sprijin internațional”, a declarat Cristian Pîrvulescu pentru Știrile Pro TV.

