Nicușor Dan nu știe nici în ce lună va merge la Donald Trump. Bogdan Chirieac: Nu vorbim aceeași limbă, nu ne bagă în seamă

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a afirmat că întrevederea oficială dintre Nicușor Dan și Donald Trump va fi în prima parte a acestui an 2026.

În contextul în care, în acest moment, președintele Nicușor Dan nu pare să aibă stabilită o vizită în Statele Unite în 2026, analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică la Realitatea Plus, în care a punctat ce este de făcut pentru ca situația să se schimbe.

Comparația cu Polonia, la capitolul vizite în SUA

“Din nefericire, așa stau lucrurile. Nu trebuie să ne bucure faptul că președintele României nu are stabilită, în acest an, o vizită în Statele Unite. Dânsul a fost ales președinte anul trecut. Știți bine că președintele Poloniei Karol Nawrocki a fost deja, de mai multe ori, în Statele Unite. Ultima dată a fost la Mar-a-Lago, la întâlnire cu Donald Trump. Chiar nu ne bucură că nu reușim să restabilim relația cu America“, a spus Bogdan Chirieac.

“De ce nu reușim acest lucru? Unde este problema?“, a întrebat moderatoarea.

Administrația Trump merge pe business

“Fiindcă nu vorbim aceeași limbă cu Administrația Trump, din această cauză. Administrația Trump merge pe acest tip de diplomație de business. Noi nu avem proiecte, deși s-a încercat, dar nu s-a găsit ecou nici la domnul Bolojan. Or, nu ai ce să propui, iar Trump merge pe business. Ai să propui afaceri de miliarde Statelor Unite, investiții benefice pentru România, atunci te vezi la Casa Albă și stabilești o relație!

Dacă nu ai, nu te bagă în seamă! Și suntem în situația în care nu ne bagă în seamă. Nici nu am mers în Consiliul pentru Pace, sigur că nu a mers nici Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei și oarecum a Bulgariei, pentru că nu e sigură. Nu găsim un limbaj comun cu Donald Trump și asta este foarte rău pentru România“, a spus Bogdan Chirieac.

“Și de ce o avem pe ministrul de Externe Oana Țoiu, de ce avem consilieri prezidențiali, vicepremieri și toate aceste funcții, dacă nimic nu ne ajută? Nu acești oameni ar trebui să își facă treaba?“, a întrebat moderatoarea.

“Să așteptăm ca Oana Țoiu să încălzească relațiile româno-americane.... dăm într-o altă epocă glaciară!“

“Sunt convins că sunteți ironică, la fel ca și mine, dar să așteptăm ca Oana Țoiu să încălzească relațiile româno-americane.... dăm într-o altă epocă glaciară!

Să fim serioși! Nu, este nevoie de președintele României sau de primul ministru care să trimită mesajele potrivite, să spună Dom'le dorim să faceți investiții de 10 miliarde, uitați ce vă oferim în România, pentru că noi nu avem ce să investim în Statele Unite, să fim serioși, precum fac Arabia Saudită, Germania, Marea Britanie sau Japonia. Dar vă putem cointeresa cu ce avem noi aici și, atunci, România nu mai e apărată de soldați, ci de capitalul american, ceea ce pentru noi ar fi perfect, deoarece nu atacă rușii capitalul american. Ar fi o nebunie pentru ruși.

Dar nu avem pe cine să facă aceste legături și nici nu am perspective, nu văd perspective favorabile pentru noi“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Ce a spus, joi seară, Nicușor Dan, despre vizita în SUA

”Foarte probabil în cursul acestui an, că este martie, aprilie, vom vedea. Există invitația, numai că eu vreau să o tratăm în modul cel mai serios. Există discuții pe mai multe paliere economice, pe metale rare, pe energia din regiune și alte paliere economice și îmi doresc ca atunci când mergem acolo, această vizită să aibă o substanță economică, dincolo de cea de securitate”, a declarat președintele Nicușor Dan, la Digi24, joi seară.

