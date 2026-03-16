DCNews Stiri Cine sunt locuitorii Sectorului 4 care plătesc impozite mai mici, de astăzi, la locuințe și la mașini
Data actualizării: 08:13 17 Mar 2026 | Data publicării: 17:22 16 Mar 2026

Autor: Roxana Neagu

sectorul 4 foto Primăria Sectorului 4/ Facebook

Veste bună pentru unii contribuabili din Sectorul 4 al Municipiului București. Impozitele pentru locuințe și pentru mașini vor fi reduse de astăzi pentru mai multe categorii.

De astăzi, 16 martie, persoanele cu handicap grav și accentuat- și reprezentații legali ai acestora, precum și proprietarii clădirilor mai vechi de 50 de ani și de 100 de ani vor plăti impozite reduse, în contextul măsurilor fiscal-bugetare instituite de către Guvernul României.

Cum se vor aplica reducerile la impozit

Reducerile acordate în cazul clădirii folosite ca domiciliu de către persoanele cu handicap și reprezentanții legali ai acestora se aplică: 

  • în cotă de 50% pentru persoanele cu handicap grav 
  • în cotă de 25% pentru persoanele cu handicap accentuat, dacă acestea figurau ca fiind scutite în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4 la data de 31.12.2025.

În situația în care contribuabilii nu aveau depuse documentele la data de 31.12.2025, aceștia vor putea beneficia de reducere începând cu prima zi a lunii următoare depunerii cererii, care poate fi depusă accesând platforma online:

Impozit redus și pentru autoturisme

Tot pentru această categorie de contribuabili, se aplică aceleași cote de reduceri de 25% și 50%, în funcție de încadrarea în grad de handicap, pentru un singur autoturism cu o capacitate cilindrică de cel mult 2.000 de centimetri cubi. 

Clădirile pentru care se plătește impozit mai mic

Totodată, ca efect al acelorași măsuri, se aplică reduceri și în funcție de vechimea clădirilor, respectiv: 15% pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, inclusiv și 25% pentru clădirile cu o vechime de peste 100 de ani.

În situația în care contribuabilii vizați de aceste măsuri au achitat deja impozitele aferente anului în curs, aceștia pot opta fie pentru restituirea sumelor, fie pentru compensarea acestora cu obligații fiscale viitoare. Oricare dintre opțiuni poate fi accesată prin intermediul platformei online:

În cazul în care sistemul informatic nu deține informațiile necesare pentru aplicarea reducerii din oficiu, persoanele interesate pot depune o solicitare pe aceeași platformă, la pct. 8 – Rectificare date în evidențele fiscale, însoțită de documentele justificative care atestă dreptul de a beneficia de reducerea respectivă.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 5 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 29 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 42 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
Publicat acum 45 minute
Judecătorii CCR au cerut bani pentru medicamente în Comisiile de buget-finanțe
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 27 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 45 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 55 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 4 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close