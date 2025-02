”Crin Antonescu candidează în favoarea altcuiva”. Teama lui Bogdan Chirieac

Alegerile prezidențiale din România din 2024 au fost anulate într-un context tensionat, după ce Curtea Constituțională a invalidat scrutinul în urma unor suspiciuni privind ingerințe externe, în special dinspre Rusia. Ascensiunea surprinzătoare a candidatului independent Călin Georgescu a amplificat aceste controverse, alimentând speculații despre influențe obscure asupra procesului electoral. În lipsa unui nou președinte ales, Klaus Iohannis și-a prelungit mandatul, în ciuda nemulțumirii sociale tot mai mari. În paralel, partidele pro-europene au reconfigurat rapid o coaliție guvernamentală stabilă, formată din PSD, PNL și UDMR, pentru a evita o criză instituțională profundă. Liderul liberal Nicolae Ciucă a făcut un pas în spate, permițându-i lui Ilie Bolojan să preia conducerea PNL, în timp ce Marcel Ciolacu și-a consolidat poziția, rămânând prim-ministru într-un guvern Ciolacu 2.0.

Pe fondul acestui peisaj politic în schimbare, mai mulți candidați și-au anunțat intenția de a intra în noua cursă prezidențială din 2025. Nicușor Dan, primarul Capitalei, a decis să își asume un rol mai proeminent pe scena națională. Crin Antonescu, revenit după un deceniu de absență, a fost propulsat drept candidatul oficial al coaliției de guvernare. În același timp, Lavinia Șandru și Victor Ponta și-au lansat propriile campanii, acesta din urmă adoptând un discurs suveranist și consolidându-și relațiile internaționale prin vizite la Mar-a-Lago înaintea revenirii lui Donald Trump la Casa Albă.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat la România TV tabloul electoral în care ne aflăm, unde totul devine din ce în ce mai complicat. Întrebarea esențială rămâne: cine îl va înfrunta pe Călin Georgescu în turul doi? Cu numeroase scenarii încă deschise, viitorul politic al României pare să se îndrepte spre următorul scenariu, potrivit lui Bogdan Chirieac.

"PSD nu îl va sprijini pe Crin Antonescu"

"Avem de-a face cu o chestiune pe care este greu să te pronunți. Eu sunt și un pic subiectiv aici, fiindcă îl apreciez foarte mult pe domnul Crin Antonescu. Totuși, mi-e teamă că nu va intra în turul 2. PSD nu îl va sprijini pe Crin Antonescu, ci pe domnul Victor Ponta. Așa se vede de la baza partidului. Ne putem aminti și de domnul Ciolacu, care le-a spus pesediștilor să o susțină pe Lasconi, iar ei se năpusteau să o susțină pe candidata USR. Marcel Ciolacu face ceea ce trebuie pentru sprijinirea coaliției. Ei sunt în coaliție cu PNL și cu UDMR. Acum, totuși, nu o să mai repetăm și a treia oară dacă nu iese domnul Antonescu. De altfel, dacă mă întrebați, faptul că domnul Crin Antonescu candidează este în favoarea altcuiva. Este în favoarea domnului Victor Ponta. De ce? Fiindcă se fărâmițează și mai mult votul pe așa-numita ‘parte dreaptă’, în sensul că acolo se află Nicușor Dan, se află doamna Lasconi, care nu poate fi scoasă de pe listă pentru că a intrat în turul 2, nu aveți ce să-i spuneți, dar mai pot să fie pe ici, pe colo și alții. Noi ne uităm la datele oficiale, date de AEP, de BEC, de instituțiile statului, iar doamna Lasconi a fost pe locul doi. A avut undeva la 1.700.000 de voturi. Într-un final, îl avem și pe domnul Crin Antonescu.

Având în vedere această fărâmițare pe partea dreaptă, domnul Victor Ponta are o șansă reală, puternică, să intre în turul 2. Să vedem ce se întâmplă cu suveraniștii. Înțeleg că ultima strigare este ca domnul Călin Georgescu să nu mai fie scos de Curtea Constituțională, dar mulți alți suveraniști vor candida. De exemplu, doamna Șoșoacă s-ar putea să candideze. Nu cred că va mai fi scoasă afară de Curtea Constituțională. Mai mult, am înțeles că și domnul Dan Puric ar cocheta cu această idee, pe lângă o posibilă altă candidatură a lui Simion. Deci, contextul este unul complex, iar Ponta chiar pare să aibă o șansă reală în viitoarele alegeri prezidențiale. Victor Ponta mai are un avantaj de care merită să ținem seama, și mă refer la deciziile sale pentru mediul de afaceri. Guvernele Ponta au ajutat enorm afacerile din România. România a ieșit din criză și s-a dezvoltat pe reformele lui Ponta, timp de ani de zile. Ținând seama de dificultățile pe care le are mediul de afaceri, dificultăți uriașe în acest moment, venirea lui Ponta ar încânta pe foarte multă lume, să știți", a explicat Bogdan Chirieac.

