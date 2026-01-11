€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Facturile la gaze ar putea exploda de la 1 aprilie, după expirarea plafonării. Ministrul Bogdan Ivan contrazice scenariul
Data actualizării: 23:23 11 Ian 2026 | Data publicării: 23:22 11 Ian 2026

Facturile la gaze ar putea exploda de la 1 aprilie, după expirarea plafonării. Ministrul Bogdan Ivan contrazice scenariul
Autor: Andrei Itu

aragaz Sursa Foto: Pixabay / aragaz

De la 1 aprilie 2026, milioane de gospodării din România ar putea avea facturi mai mari la gaze. Ministrul Energiei Bogdan Ivan a respins această idee, susținând că a conceput ”un plan încă din toamna anului 2025”.

 

Pe 31 martie expiră plafonarea prețului la gaze. Ministrul Bogdan Ivan a spus ce s-ar putea întâmpla din luna aprilie 2026.

El a declarat că încă din toamna anului 2025 a conceput un plan, astfel încât România să nu aibă un șoc, atunci când va fi liberalizată piața gazelor naturale.

Ministrul Energiei nu se așteaptă la creșteri de prețuri la gaze. Ce va fi în realitate

Ministrul Bogdan Ivan a spus că nu se așteaptă la creșteri de prețuri. De asemenea, el a spus că, în acest moment, există pe piață oferte sub prețul plafonat.

Vezi și - UE avertizează România să elimine plafonarea prețului la gaze sau va fi acționată în justiție

”Am început încă de anul trecut, din septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un șoc, la fel ca și în cazul energiei electrice, să aibă o creștere abruptă a prețului la gazele naturale.

În momentul de față avem, după ce am setat aceste lucruri cu întreaga piață, avem prețuri, oferte în piață și sub prețul plafonat astăzi, și am mare credere că în modul în care am făcut organizarea pentru data 31 martie nu o să avem creșteri de prețuri”, a spus ministrul Bogdan Ivan, duminică, la Digi24.

Facturile la curent s-au majorat odată cu liberalizarea

De menționat este că liberalizarea pieței energiei electrice, o măsură menită să stimuleze concurența, dar și să aducă prețuri mai mici pentru consumatori, a avut un efect opus în practică, respectiv creșteri de preț ale facturilor pentru populație și mediul de afaceri.

Vezi și - Românii, trași pe sfoară. Guvernul v-a dat 50 de lei și v-a luat 200 de lei. Schema care i-a sărăcit pe oameni

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan ivan
liberalizare gaze
facturi gaz
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 0 minute
FC Barcelona a învins Real Madrid în Supercupa Spaniei
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Președintele Iranului: "Dușmanul a adus în țară teroriști instruiți"
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Facturile la gaze ar putea exploda de la 1 aprilie, după expirarea plafonării. Ministrul Bogdan Ivan contrazice scenariul
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Momentul adevărului pentru acordul istoric UE - Mercosur. Anunțul Ursulei von der Leyen, în ciuda protestelor fermierilor europeni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat pe 09 Ian 2026
Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut
Publicat pe 09 Ian 2026
Cea mai puternică „imagine” după accidentul cumplit cu familia preotului Ioan Cozma. Vasile Ioana: Mi-au zis medicii / video
Publicat pe 09 Ian 2026
Petre Daea intervine în scandalul legat de Acordul UE - Mercosur. Ce spune fostul ministru al Agriculturii
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close