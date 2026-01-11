Facturile la gaze ar putea exploda de la 1 aprilie, după expirarea plafonării. Ministrul Bogdan Ivan contrazice scenariul

Pe 31 martie expiră plafonarea prețului la gaze. Ministrul Bogdan Ivan a spus ce s-ar putea întâmpla din luna aprilie 2026.

El a declarat că încă din toamna anului 2025 a conceput un plan, astfel încât România să nu aibă un șoc, atunci când va fi liberalizată piața gazelor naturale.

Ministrul Energiei nu se așteaptă la creșteri de prețuri la gaze. Ce va fi în realitate

Ministrul Bogdan Ivan a spus că nu se așteaptă la creșteri de prețuri. De asemenea, el a spus că, în acest moment, există pe piață oferte sub prețul plafonat.

”Am început încă de anul trecut, din septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un șoc, la fel ca și în cazul energiei electrice, să aibă o creștere abruptă a prețului la gazele naturale.

În momentul de față avem, după ce am setat aceste lucruri cu întreaga piață, avem prețuri, oferte în piață și sub prețul plafonat astăzi, și am mare credere că în modul în care am făcut organizarea pentru data 31 martie nu o să avem creșteri de prețuri”, a spus ministrul Bogdan Ivan, duminică, la Digi24.

Facturile la curent s-au majorat odată cu liberalizarea

De menționat este că liberalizarea pieței energiei electrice, o măsură menită să stimuleze concurența, dar și să aducă prețuri mai mici pentru consumatori, a avut un efect opus în practică, respectiv creșteri de preț ale facturilor pentru populație și mediul de afaceri.

