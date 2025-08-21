Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii

Românii au început să primească primele facturi la electricitate, după eliminarea plafonării prețurilor la energie.

După eliminarea plafonării prețului la energie electrică, facturile românilor au crescut considerabil, chiar și în condițiile unui consum similar. Un român, client PPC Energie, ne-a trimis atât factura pe care a primit-o acum, în august, cât și pe cea din luna precedentă.

Pentru un consum de 132 kWh în perioada mai-iunie 2025, a achitat 105,61 lei, la un preț final facturat de 0,80 lei/kWh.

Foto: DC News

Creștere cu 60% a prețului la energie, după eliminarea plafonării

O lună mai târziu, în intervalul iunie - iulie 2025, deși consumul a fost chiar mai mic, 124 kWh, valoarea facturii a urcat la 170,38 lei, ceea ce corespunde unui preț de 1,37 lei/kWh.

Practic, pentru mai puțină energie, costul a fost mai mare cu aproape 65 de lei, adică o majorare de peste 60% a facturii finale.

Diferența nu provine dintr-un consum mai ridicat, ci din creșterea bruscă a tarifelor după eliminarea plafonării și din aplicarea unor cote de TVA diferite, ceea ce pune presiune directă pe bugetele familiilor.

Alți cititori DC News au precizat că prețul le-a crescut de la 0,96 lei/kWh, la 1,17 lei/kWh ori de la 0,68 lei/kWh, la 1,06 lei/kWh.

Situația ilustrează concret impactul pe care îl resimt consumatorii casnici și ridică semne de întrebare asupra sustenabilității cheltuielilor gospodăriilor pe termen mediu și lung.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News