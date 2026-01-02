Republica Moldova şi UE elimină taxele de roaming

Cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană, precum şi cetăţenii UE care vizitează Moldova, pot utiliza, din 1 ianuarie 2026, serviciile de telefonie mobilă, la aceleaşi tarife ca acasă, informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării a Republicii Moldova, într-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES.

Potrivit instituţiei, noul acord "Roam Like at Home" (RLAH) înseamnă că apelurile, SMS-urile şi internetul mobil nu vor mai costa extra în roaming.

VEZI ȘI: Cea mai mare amendă pentru români vine în 2026. Ni se promite că nu vor mai crește taxele, dar iată ce urmează!

Comunicarea va fi mai uşoară şi mai ieftină

Astfel, comunicarea va fi mai uşoară şi mai ieftină, iar accesul la servicii digitale în străinătate - mai simplu şi mai sigur.

"Acordul a fost posibil datorită cooperării strânse dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi arată progresul Moldovei în apropierea de standardele europene în domeniul telecomunicaţiilor şi al protecţiei consumatorilor. Prin eliminarea costurilor suplimentare de roaming, Moldova şi UE devin şi mai conectate - nu doar la nivel politic, ci şi în viaţa de zi cu zi. Este un pas important, care aduce beneficii imediate oamenilor şi mediului de afaceri", se mai scrie în comunicat.

Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova vor adapta serviciile disponibile, la tarife similare cu cele naţionale, pentru a putea călători fără griji în spaţiul european, beneficiind de internet şi apeluri mult mai accesibile, potrivit Agerpres.

VEZI ȘI: Pe ce dă Biserica Ortodoxă Română milioane de euro