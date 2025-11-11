€ 5.0845
DCNews Stiri Republica Moldova, model de determinare europeană: cel mai mare progres dintre toate țările candidate
Data actualizării: 13:54 11 Noi 2025 | Data publicării: 13:54 11 Noi 2025

Republica Moldova, model de determinare europeană: cel mai mare progres dintre toate țările candidate
Autor: Alexandra Curtache

maia sandu FOTO: Agerpres
 

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, a anunțat la Chișinău comisarul european pentru extindere, Marta Kos.

Republica Moldova, premianta extinderii UE” – Chișinăul, lăudat de Bruxelles pentru cel mai mare progres al anului

Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, însă drumul până la integrarea deplină rămâne plin de provocări, a declarat marți, la Chișinău, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în cadrul conferinței „Raportul de Extindere 2025: progrese și priorități de viitor ale Republicii Moldova”, potrivit portalului Deschide.md, citat de Agerpres.

„Sunteți cei mai buni elevi din clasa mea”

„Mă bucur să fiu la Chișinău pentru a patra oară în acest an, alte state candidate sunt geloase. Sunteți foarte speciali în determinarea voastră de a deveni stat membru al UE. Spuneam mereu că sunteți cei mai buni elevi din clasa mea”, a afirmat Marta Kos.

Comisarul a adăugat că raportul de extindere confirmă prin date concrete că Republica Moldova a realizat „cel mai mare progres într-un singur an” dintre toate țările aflate în proces de aderare.

„Felicitări, Republica Moldova!”, a transmis Kos, subliniind că acest succes este rezultatul unei „echipe de femei determinate”: președinta Maia Sandu, vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gherasimov și ea însăși, în calitate de comisar european.

Negocieri pe toate cele șase capitole de aderare, până la sfârșitul anului

Marta Kos a declarat că ritmul actual al reformelor din Republica Moldova ar putea permite deschiderea negocierilor pentru toate cele șase capitole de aderare până la sfârșitul anului 2025.

„I-am spus Cristinei Gherasimov că o voi presa să accelereze reformele, dar ea mă presează pe mine să livrăm noi mai repede. Este un semn bun, un parteneriat dinamic și eficient”, a spus comisarul european.

Reformele energetice și economice - cheia integrării

Oficialul european a evidențiat și progresele din domeniul energetic, menționând Planul de reziliență energetică al Chișinăului, care ajută țara să țină prețurile sub control și să reducă dependența de Rusia.

„Aceasta este cheia integrării voastre pe piața energetică europeană în următorii doi ani. Ați aderat și la sistemul SEPA și veți intra în zona de roaming fără costuri suplimentare de la 1 ianuarie 2026”, a spus Marta Kos.

Ea a subliniat că anul 2026 trebuie să fie anul implementării, iar reformele trebuie făcute „nu pentru că le cere Bruxellesul, ci pentru că sunt benefice pentru cetățenii Moldovei”.

Lupta cu ingerințele ruse și corupția, în atenția UE

Comisarul european a felicitat Republica Moldova pentru „gestionarea eficientă a ingerințelor ruse în alegeri”, dar a precizat că următoarea etapă va presupune o monitorizare atentă a luptei anticorupție și a funcționării instituțiilor financiare.

Uniunea Europeană va urmări evoluțiile în privința Băncii Naționale, a companiilor de investiții și a implementării planului de creștere economică, menit să atragă investiții și să stimuleze modernizarea mediului de afaceri.

„Problema transnistreană nu este un obstacol pentru aderare”

Într-un interviu acordat Teleradio-Moldova, Marta Kos a declarat că problema transnistreană nu reprezintă un impediment pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„UE consideră Republica Moldova un stat unitar și va sprijini integrarea regiunii transnistrene astfel încât aceasta să nu devină un obstacol în procesul de aderare”, a afirmat Kos.

Ea a precizat că Bruxellesul are experiență în gestionarea unor situații complexe și este „încrezător că vor fi găsite soluții durabile și pentru regiunea transnistreană”.

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la UE în iunie 2022, în paralel cu Ucraina, iar în ultimii doi ani a accelerat reformele în justiție, economie și administrație publică. Raportul Comisiei Europene privind extinderea, publicat recent, plasează Chișinăul în fruntea clasamentului progreselor dintre statele aspirante, alături de Ucraina și Balcanii de Vest.

