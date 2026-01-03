€ 5.0985
DCNews Stiri Internațional SUA interzic avioanelor de linie să mai zboare prin spațiul aerian al Venezuelei
Data publicării: 11:23 03 Ian 2026

SUA interzic avioanelor de linie să mai zboare prin spațiul aerian al Venezuelei
Autor: Darius Muresan

avion_48772300 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a emis sâmbătă o notificare oficială prin care interzice tuturor aeronavelor să zboare în spaţiul aerian venezuelean

Decizia vine pe fondul atacurilor asupra capitalei ţării sud-americane pe care preşedintele american Donald Trump le-ar fi ordonat, potrivit postului CBS, preluat de Agerpres și EFE.

FAA a interzis aeronavelor comerciale americane să opereze la orice altitudine deasupra spaţiului aerian venezuelean, invocând riscuri de securitate derivate din activitatea militară în curs de desfăşurare în ţara sud-americană.

Notificarea, cunoscută sub numele de NOTAM, a intrat în vigoare sâmbătă dimineaţa, la 2:00, ora locală a Venezuelei, şi va rămâne în vigoare timp de 23 de ore.

În document, autoritatea aeronautică americană nu specifică ce forţe militare sunt implicate în operaţiunile care au motivat restricţia.

Potrivit CBS News, care citează oficiali care au vorbit sub rezerva anonimatului, preşedintele american Donald Trump a ordonat atacurile aeriene pe teritoriul venezuelean în urmă cu câteva zile.

La rândul său, preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a declarat stare de tulburare externă pe întreg teritoriul naţional, după ce a denunţat o "agresiune militară comisă de actualul guvern al Statelor Unite" sâmbătă dimineaţă devreme la Caracas şi în statele învecinate Miranda, Aragua şi La Guaira.

Trump a dat undă verde atacurilor împotriva unor ţinte din Venezuela în urmă cu câteva zile, potrivit CBS

Preşedintele Trump a ordonat atacuri aeriene pe teritoriul venezuelean în urmă cu câteva zile, au declarat doi oficiali americani pentru CBS News, preluat de EFE.

Potrivit acestor surse, Casa Albă a luat în considerare efectuarea atacurilor aeriene împotriva unor ţinte venezuelene, inclusiv cu caracter militar, chiar în ziua de Crăciun, dar în cele din urmă a decis să acorde prioritate atacurilor aeriene din Nigeria împotriva presupuselor tabere ale grupării teroriste Stat Islamic (ISIS).

După acele atacuri, echipa lui Trump a luat în considerare noi ferestre de oportunitate pentru a ataca ţinte strategice ale regimului lui Nicolas Maduro, dar a fost nevoită să le amâne din nou din cauza vremii nefavorabile.

Surse militare au indicat că Pentagonul aştepta condiţii meteorologice mai favorabile pentru succesul acestei operaţiuni, care avea aprobarea lui Trump de câteva zile.

Sâmbătă dimineaţa devreme, s-au auzit explozii şi posibile survoluri militare deasupra Caracasului, pe care preşedintele ţării, Nicolas Maduro, le-a atribuit unei "agresiuni militare foarte grave" din partea Statelor Unite. 

venezuela
sua
razboi
atac
Comentarii

x close