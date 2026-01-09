Cea mai puternică „imagine” după accidentul cumplit cu familia preotului Ioan Cozma. Vasile Ioana: Mi-au zis medicii / video

Momente cumplite pentru familia preotului Ioan Cozma după ce soția și cei cinci copii s-au răsturnat cu mașina, marți, în râul Bistrița, la Vatra Dornei. Matei, în vârstă de 14 ani, a murit la scurt timp după accident, iar mama și frații se află în prezent în spital, la Suceava, în stare gravă.

Foame, tuburi și lacrimi: Bebelușa de un an care luptă pentru viață după tragedia din Bistrița

Deși nu avea viteză (din cauza poleiului), preoteasa Diana și copiii se află în stare critică, luptând pentru viață în urma accidentului. Trupuri rănite, suflete sfâșiate. Printre micuții aflați în stare gravă se află și Filoftea, o bebelușă de doar un an care „crede” că tubul de intubație îi este biberon, pentru că îi este foame. Este, de departe, cea mai puternică „imagine” după tragicul accident.

Părintele Vasile Ioana îndeamnă pe românii care pot sări în ajutor să o facă. Orice sumă contează. Și, în plus, ne îndeamnă la rugăciune pentru această familie greu încercată.

Familia părintelui Ioan Cozma are nevoie de rugăciunea, sprijinul și solidaritatea noastră

Orice gând bun, orice rugăciune și orice ajutor contează acum enorm. Pentru întrajutorare, Arhiepiscopia Sucevei face un gest foarte frumos și susține integral toate cheltuielile legate de această mare tragedie. De la înmormântarea micuțului Matei și până la susținerea tuturor cheltuielilor medicale necesare. În acest sens Arhiepiscopul Calinic a binecuvântat deschiderea unor conturi pentru a putea fi și noi alături financiar de această familie greu încercată.

„Doamne ajută, dragii mei,



Cu tristețe în inimă.... vă rog să mă ascultați.

A avut loc un accident cumplit. O doamnă preoteasă, aflată în mașină împreună cu cei cinci copii ai săi, a suferit un grav accident rutier. Știți cu toții despre această tragedie.

Doamna preoteasă a fost recent destubată, însă coloana vertebrală este grav afectată. Iustin, copilul de 17 ani, este în continuare intubat și se află într-o stare foarte gravă. Copila Filoftea, în vârstă de un an, are traumatisme craniene severe și este, de asemenea, intubată. Medicii care se ocupă de ea spun că micuța crede că tubul de intubație este biberon, fiindu-i foame. Familia trece printr-o perioadă cumplită.

La Spitalul din Suceava se fac eforturi uriașe pentru salvarea acestor copii. Din nefericire, Mateiaș, în vârstă de 14 ani, a trecut la cele veșnice și va fi înmormântat la o mănăstire din apropierea Vatra Dornei.

Haideți să fim aproape de această familie, de părintele Ioan Cozma din Vatra Dornei și de doamna preoteasă Diana. Arhiepiscopia Sucevei, la îndemnul Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, face eforturi uriașe prin preoții minunați care sunt alături de familie în aceste momente grele.

Costurile sunt foarte mari, iar familia nu are asigurare, de aceea avem nevoie să îi ajutăm. Haideți să îi sprijinim, haideți să donăm. Arhiepiscopia a deschis un cont special. Vă rugăm ca donațiile să fie făcute cu mențiunea „Cozma”, pentru această situație dramatică.

Să fim alături de această familie, să fim alături de părintele Ioan și de doamna preoteasă Diana Cozma și să ne rugăm lui Dumnezeu să o salveze pe copila mică și pe ceilalți copii minunați care au trecut prin această traumă îngrozitoare, prin acest accident cumplit.

Accidentul s-a produs din nefericire din cauza poleiului. Mașina, deși circula cu viteză mică, a căzut de pe un pod în râul Bistrița și s-a răsturnat.

Acest accident tragic a distrus armonia și pacea unei familii extraordinare. Mai mult decât atât, haideți să ne rugăm pentru doamna preoteasă, care, fără intenție, a fost implicată în acest accident, și pentru copiii aflați acum în suferință.

Acum este momentul să arătăm că suntem oameni, că suntem buni creștini și că forța noastră stă în dragostea pe care o oferim, mai ales celor care trec prin suferințe grave. Să fie Dumnezeu cu familia Cozma! Doamne ajută!”, a zis Vasile Ioana.

Modalități de sprijin pentru familia părintelui Ioan Cozma

Cei care doresc să ofere un sprijin material pentru tratamentele medicale și recuperarea de durată a membrilor familiei pot face donații în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților Banca Comercială Română, precum și prin colectele organizate la nivel parohial:

• Cont RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014



• Cont EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110



• Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților



• Mențiune donație: „COZMA”