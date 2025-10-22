”Sperietoarea” coaliției de guvernare este și a lui Simion. Singura variantă în care liderul AUR nu pierde, dar riscă totul

În 8 decembrie 2024, trebuiau să fie organizate alegerile prezidențiale, turul al II-lea, anulate de CCR. Călin Georgescu și Elena Lasconi erau candidații turului doi.

”Turul doi, înapoi” continuă să fie un deziderat al suveraniștilor, care se agață de Călin Georgescu. Acesta din urmă profită de controlul judiciar și prezența sa în instanță pentru a transmite mesaje românilor pe diferite subiecte controversate, de interes general. Astfel, își păstrează vie simpatia în rândul electoratului său.

George Simion, liderul AUR, altfel destul de absent din spațiul public în ultima vreme, prezent doar ”la mici agitații”, declara recent că ei nu vor la guvernare, dar îl vor pe Călin Georgescu premier. Poziția sa putem spune că mai degrabă împinge ”locomotiva” Călin Georgescu, cu ultimele puteri, dacă ne uităm în istoria recentă și vedem chiar antipatiile dintre cei doi. Preferata lui Călin Georgescu, Anamaria Gavrilă, aproape a dispărut și ea din spațiul public. În contextul unor mișcări suveraniste care doar mai pâlpâie, ziua alegerilor locale din București poate reactiva aripa suveranistă și o propulsa în atenția publică, dacă nu chiar la Primăria Generală. În orice caz, șansele de câștig cresc pentru oricine se urcă pe imaginea unui ”Călin Georgescu, discrimat de CCR”.

Dar aceste șanse de câștig nu dau fiori reci doar coaliției de guvernare, ci chiar lui George Simion, liderul AUR.

Coaliția de guvernare nu a învățat din greșelile trecutului. Vedem că, din nou, merge fără candidat comun la Capitală. Putem spune că din cauza animozităților PSD - USR, dar vedem, din trecut, că nici PSD - PNL nu au stat mai bine la acest subiect, în ciuda prieteniei Nicu - Marcel.

De ce aproape nimeni nu a vrut alegeri

Amânarea alegerilor pentru Capitală, pentru locul vacant lăsat de Nicușor Dan, a avut un singur motiv: aproape* nimeni nu vrea alegeri în București. Conflictele mocnite din coaliția de guvernare nu aveau cum să ducă la o înțelegere pentru un candidat comun.

*Singurul care a vrut alegeri nu a fost nici măcar USR-ul, cât Cătălin Drulă, care s-a plantat în biroul lui Nicușor Dan, s-au pozat și de atunci își face o campanie pe rețelele sociale, în bula lui, crezând că poate miza pe simpatia unui președinte proaspăt ales.

Chiar dacă sondajele de opinie dau câștigători posibilii candidați ai partidelor din coaliție, din nou, din trecut, vedem că surprizele pot apărea oricând. Și aproape că nu va mai fi o surpriză, dacă ne uităm la data din calendar.

În orice caz, conflictele dintre partidele de la putere, lipsa unei înțelegeri între acestea, cresc exponențial șansele suveraniștilor lui Călin Georgescu - indiferent de numele lor, poate fi un ilustru necunoscut- de a câștiga Capitala. Și acesta este chiar un motiv invocat în ședințele coaliției de guvernare, la începutul negocierilor pentru București - vedem, eșuate.

Însă, nici George Simion, liderul AUR, nu stă mai bine. Cel mai probabil el nu va candida. Dar nu-și va dori nici ca un suveranist să câștige Capitala, dintr-un motiv foarte simplu: suveranistul care-n 7 decembrie 2025 va câștiga Bucureștiul, va lua în 2026 și conducerea AUR.

Din nou, facem apel la trecut, când Traian Băsescu a câștigat Bucureștiul, în 2000, din partea PD. Ce a urmat? În 2001, același Traian Băsescu a preluat conducerea PD, înlocuindu-l pe Petre Roman. Și același Traian Băsescu, din funcția de primar al Capitalei și președinte al PD, a candidat cu succes la președinția României din 2004.

Deci un candidat suveranist, venit pe un val de nemulțumire, generat și de reformele Guvernului Bolojan, nu i-ar fi deloc convenabil lui George Simion. Doar dacă va candida el.