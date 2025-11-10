€ 5.0854
Politica

Data actualizării: 20:02 10 Noi 2025 | Data publicării: 20:01 10 Noi 2025

Scandalul șpăgilor din Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Cu asta s-a rămas în ochii opiniei publice
Autor: Andrei Itu

guvernul-romaniei---dogioiu_58563100 Guvernul României. Foto: gov.ro
 

Scandalul mitei de 1 milion de euro promisă lui Ionuț Moșteanu și acuzațiilor potrivit cărora ar fi nevoie de șpagă de 1 milion și jumătate de euro ca să ajungi în biroul premierului Ilie Bolojan, zguduie încrederea românilor în politicieni.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre cum se văd toate aceste acuzații la adresa lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, și Ilie Bolojan, premierul României, cu asemenea sume vehiculate ca șpăgi / mite promise, în contextul în care populația și mediul de afaceri a fost profund lovit de măsurile de austeritate.

"De ce nu a făcut acel denunț chiar el - domnul Ionuț Moșteanu? De 5 ori a fost întrebat de jurnaliști și a eschivat răspunsul. Președintele Nicușor Dan a fost chestioant despre scandalul de trafic de influență din birou, răspunzând că abia miercuri va face declarații. Cum se văd toate aceste lucruri?", a întrebat prezentatoarea de la Realitatea Plus, Delia Vrânceanu.

Vezi și - Nicușor Dan, reacție când a fost întrebat de mita de 1 milion de euro promisă lui Ionuț Moșteanu

Ce s-a întipărit în opinia publică

"Se văd foarte rău aceste lucruri. Dincolo de faptul că, înțeleg, că nu s-au dat banii respectivi, că ar fi și niște escroci, nu despre asta este vorba, nu. În opinia publică s-a întipărit așa: Ca să îl vezi pe premier trebuie să plătești 1 milion și jumătate de euro! Ca să ajungi la ministrul Apărării, mercurialul este mai scăzut, doar 1 milion de euro. Deci, cu asta s-a rămas în ochii opiniei publice.

Dacă s-au dat, luat... dacă nu ar fi, nu s-ar povesti, vorba poveștii. În momentul în care distrugi mediul economic cu taxe și impozite, ai atacat cele mai vulenrabile persoane, luându-le bani la cei cu pensii de 3.000 RON... se vehiculează milioane de euro posibile șpăgi în spatele ușilor închise. Apropo de încredere, dacă era scăzută, acum este la pământ", a spus Bogdan Chirieac.

Detalii despre scandalul șpăgilor

Precizăm că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat astăzi în legătură cu dosarul de corupție aflat în atenția procurorilor, în care o persoană ar fi încercat să-i cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita încheierea unui contract la compania Romtehnica, aflată în subordinea Ministerului.

„Nu pot oferi detalii despre un dosar aflat pe masa procurorilor. De aici înainte, justiția își face datoria. Eu și colegii mei nu vom face niciun pas înapoi în fața corupției. Am intrat în politică după tragedia din Colectiv, când corupția a ucis oameni. De atunci, luptăm pentru o Românie fără corupție, o țară mai bună pentru toți”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Reamintim că DNA a anunțat că persoana care ar fi încercat să ofere mita de un milion de euro a fost reținută și apoi arestată preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de cumpărare de influență. Surse judiciare susțin că ar fi vorba despre fostul senator PSD de Dâmbovița, Marius Ovidiu Isăilă, condamnat definitiv în 2016 pentru fapte similare.

În paralel, premierul Ilie Bolojan a confirmat o întâlnire avută la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogoș — acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență — susținând că acesta nu i-ar fi solicitat nimic, ci doar s-a plâns de modul în care este tratat de autoritățile din județ.

Fănel Bogoș este acuzat că ar fi făcut presiuni pentru demiterea șefului DSVSA Vaslui. El a fost reținut, iar instanța urmează să decidă asupra arestării preventive. În același dosar au mai fost reținute mai multe persoane, printre care Laura Iusein, Mihai Aniței și Rareș Mihail Cristea, iar alte nume – printre care Silviu Ularu și Veronica-Oița Matacă – se află sub control judiciar. După audierile de joi, și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost pus sub control judiciar.

Reamintim și faptul că la Congresul PSD de vineri, Sorin Grindeanu, a făcut referire la o „șpagă de milioane de euro pentru audiențe la nivel înalt”, mesaj considerat a fi cu subînțeles la adresa lui Ilie Bolojan, deși nu i-a rostit numele premierului.

acest articol reprezintă o opinie
