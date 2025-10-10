Cu ce se poate lăuda Oana Țoiu după întâlnirea cu Marco Rubio. Bogdan Chirieac: Aici suntem cu toții de acord

Deși era o oportunitate diplomatică majoră, Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe din România, se poate ”lăuda”, în urma acestei întâlniri, nu cu rezultate majore, ci, poate, cu o poză cu Marco Rubio. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat, într-o intervenție la Realitatea Plus, noua prestație a ministrului de Externe, care a bifat ”o simplă întâlnire” oficială în Statele Unite.

”Efectul acestei întâlniri este negativ”

”Suntem cu toții de acord, că simpla întâlnire între ministrul de Externe al Statelor Unite ale Americii și ministrul de Externe al României este un fapt pozitiv. Mai departe, efectul acestei întâlniri este negativ, în sensul că nu a reușit nici să spargă gheața, în relațiile dinte Statele Unite cu România, nici să propună măcar ceva credibil, doamna Țoiu, în așa fel încât Statele Unite să își întoarcă capul către țara noastră. Este evident.

Când a vorbit despre gazul lichefiat, păi, România nu are pe unde să importe gaz lichefiat din Statele Unite și, mai departe, România devine, într-un an, cel mai mare producător de gaz natural din Uniunea Europeană. Da, puteai să propui Statelor Unite să se alăture exploatărilor din Marea Neagră. Da, atunci devenea și un proiect energetic, strategic”, a spus Bogdan Chirieac.

”Autosuficiența doamnei ministru Țoiu”

”Deci, aveam despre ce discuta, dar este evidentă lipsa de experiență și autosuficiența, pentru că asta deranjează pe toată lumea, respectiv autosuficiența doamnei ministru Țoiu, fapt care a împiedicat această oportunitate. Întâlnirea cu Marco Rubio este o oportunitate diplomatică majoră. Însă se pare că a fost risipită și rămâne doar întâlnirea, pur și simplu. Ni se spune: Dom'le, dar relațiile dintre România și SUA erau înghețate! Nu, nu erau înghețate, Dumnezeule mare! Klaus Iohannis s-a întâlnit cu Joe Biden, primăvara trecută, la Washington. Cum să fie înghețate?

Mai departe, Adminstrația Biden ne-a introdus în Programul Visa Waiver, adică puteam merge în Statele Unite, fără viză. Și iarăși era un avantaj uriaș, apoi s-au întâmplat lucrurile cu J.D. Vance de la Munchen și anularea alegerilor din România, despre care se va discuta multă vreme în cancelarii, chiar dacă, în general, Occidentul este de acord că a intervenit Rusia în aceste alegeri și, până la urmă, decizia a fost justă. Dar dincolo de aceste aspecte, pentru că nu ai reușit să previi intervenția Federației Ruse, asta nu este de laudă.

”Doamna Țoiu a făcut o poză cu Marco Rubio și partidul domniei sale se va putea lăuda”

Prin urmare, o astfel de oportunitate diplomatică nu a fost exploatată. S-a dus doamna Țoiu și a făcut o poză cu Marco Rubio. Și partidul domniei sale se va putea lăuda: Ia, uite, ce deștepți suntem noi. Poate că sunt domniile lor, dar fără rezultate”, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.