Surpriza momentului: pe ce loc se află Ciucă în ultimul sondaj. Bogdan Chirieac: Ar fi o veste foarte bună din toate punctele de vedere

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit la Realitatea TV pentru a analiza un sondaj al INSOMAR, care vizează primul tur al alegerilor prezidențiale.

Sondajul menționat anterior îl arată pe Nicolae Ciucă, candidat al PNL, pe locul al treilea cu un procent de 15,6%. Bogdan Chirieac a comparat aceste procente cu cele prezentate într-un sondaj realizat de ARGUMENT, institutul sociologic al DCMedia Group, în care Ciucă este pe locul cinci cu 7,7%.

Captură de ecran / Foto: Realitatea TV

Sondajul ARGUMENT poate fi consultat aici: Rezultate alegeri prezidențiale turul I, turul II și parlamentare, SONDAJ ARGUMENT. Surpriza de pe locul al doilea: Procentele care răstoarnă tot înainte de vot

„Surprinde o fotografie a acestui moment (n.r. sondajul). Multe alte sondaje, inclusiv al nostru, ARGUMENT, dau în marja de eroare Elena Lasconi și George Simion. Ar fi o veste foarte bună dacă Nicolae Ciucă de la 8 procente urcă până pe locul doi. Chiar ar fi o veste foarte bună din toate punctele de vedere. O confruntare Marcel Ciolacu - Nicolae Ciucă ar liniști partenerii externi ai României, adică oricine ar câștiga președinția României este acceptat la Washington.

Încrederea partenerilor externi

Are un ușor avans Marcel Ciolacu după discuția cu Donald Trump. (...) Din România a vorbit numai cu Marcel Ciolacu, ceea ce înseamnă că are o ștampilă cu 'DA', cu 'OK' de la Washington. Cu siguranță și Nicolae Ciucă are același tip de ștampilă. Are ca susținător pe Excelența Sa, fostul ambasador american la București, Adrian Zuckerman. Deci, și dânsul bun prieten cu Donald Trump, președintele ales. Deci, România n-ar avea o problemă de reprezentativitate, de încredere a partenerilor externi, dacă Nicolae Ciucă ar intra în turul doi.

(...) Cred că suveraniștii ar vota mai degrabă cu PSD-ul decât cu dreapta. De asemenea, alegătorii lui Mircea Geoană ar fi mai apropiați de PSD decât de zona de dreapta. Repet, însă, există acest mare semn de întrebare: urcarea lui Nicolae Ciucă de pe locul cinci pe locul doi. Poate că s-a mobilizat PNL-ul. PNL-ul ar putea să o facă, dar nu mai văd când ar putea să o facă. Mai sunt 36 de ore de campanie electorală. Poate la vot, poate pe organizare, poate cu astfel de lucruri”, a declarat Bogdan Chirieac.

